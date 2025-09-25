[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dall’8 al 12 ottobre il 53° convegno Aiap sul Gargano

Ci siamo quasi! Il 53° Convegno Nazionale AIAP porta l’arte presepiale e la sua tradizione nel cuore del Gargano, tra Manfredonia, San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo. Cinque giornate dedicate a cultura, spiritualità e condivisione, in un percorso che unisce workshop, mostre, momenti di riflessione e visite nei luoghi simbolo del territorio.



L’edizione 2025 propone un itinerario che intreccia fede, arte e storia, con particolare attenzione al messaggio universale del Cantico delle Creature, nell’800° anniversario della sua composizione da parte di San Francesco d’Assisi.



Il programma include attività culturali e religiose, esposizioni artistiche, incontri di approfondimento e il tradizionale mercatino, creando uno spazio di confronto e valorizzazione del presepio come patrimonio vivo e condiviso.



🔗 Maggiori dettagli su www.aiapmanfredonia.it o scrivendo una mail a convegnodelgargano2025@gmail.com