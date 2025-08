Dalila Di Lazzaro ricorda un aneddoto sulla morte del figlio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dalila Di Lazzaro ricorda con dolore la perdita del suo amato figlio Christian, morto nel 1991 a 22 anni in un incidente stradale mentre prestava servizio nei Carabinieri. L’attrice 72enne ha condiviso un ricordo straziante riguardo al momento in cui ha visto il figlio per l’ultima volta: “Prima di entrare nella camera mortuaria mi hanno bendata”. Con gli occhi chiusi, ha accarezzato il suo ragazzo e gli ha dato un ultimo bacio, mentre dall’esterno si udiva il pianto disperato dei suoi amici.

Il dolore di Dalila Di Lazzaro

Il dolore di Dalila è ancora vivo: ricorda Christian come il figlio che amava di più, con cui aveva un rapporto speciale. La perdita ha lasciato in lei un vuoto incolmabile, ma anche una fede che le dà forza. “A volte sogno lui, con il giubbotto di pelle, bellissimo e imbarazzato” confessa, sottolineando come il suo pensiero sia sempre rivolto a lui, anche nelle piccole cose, come i cuori regalati in passato o i segni invisibili che le appaiono nei momenti di difficoltà.

Per Dalila, Christian non l’ha mai lasciata: sente la sua presenza nei momenti più importanti e trova conforto nella fede, credendo che il suo amore e la sua memoria siano un legame eterno che le dà speranza e forza di andare avanti.