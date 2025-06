[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dal Trentino a Deliceto (Fg): tre fratelli di Lavis (Trento) vincono il DeliceTour Award

Vince il progetto che, anche attraverso un gioco digitale, facilita promozione e riqualificazione del borgo

Giovedì 26 e venerdì 27, in Piazza Belvedere, lo spettacolare Forno Effimero del laboratorio di ceramica

Primo “giro di boa” per “Mystica Harmonia”, progetto PNRR Borghi che sta dispiegando gli effetti di 18 azioni

DELICETO (Fg) – Sono tre giovanissimi fratelli di Lavis (Trento) i vincitori del “DeliceTour Award”, concorso di idee grazie al quale al Comune di Deliceto sono arrivati 60 progetti da tutta Italia. Camilla, Elia e Tommaso Pilati hanno presentato un progetto che, anche attraverso un gioco digitale, facilita la promozione e il miglioramento del borgo attraverso il coinvolgimento attivo e propositivo di cittadini e visitatori. Per lo sviluppo concreto della loro idea, riceveranno 10mila euro. L’iniziativa è promossa dal Comune di Deliceto, su progetto Mobile Idea, nell’ambito di Mystica Harmonia, piano di azioni finanziato dal PNRR Borghi. Sabato 21 e domenica 22 giugno, i 10 finalisti hanno vissuto un’esperienza immersiva nel borgo. Tutti i 60 progetti rappresentano un serbatoio a cui il Comune di Deliceto potrà attingere per i prossimi bandi pubblici coinvolgendo i creativi a cui resta in capo la proprietà intellettuale. Domenica 22 giugno, prima della decisione della giuria, i finalisti sono stati protagonisti di un hackaton, una “maratona” delle idee in cui ciascuno ha presentato il proprio progetto confrontandosi con gli altri.

IL LABORATORIO DI CERAMICA. Sempre nell’ambito di Mystica Harmonia, giovedì 26 e venerdì 27 giugno, in Piazza Belvedere, il laboratorio e la residenza artistica curati da Juan Sandoval e Grazialba di Summa offriranno tre diversi momenti di partecipazione molto suggestivi. giovedì sarà costruito e poi acceso il forno effimero all’interno del quale saranno cotti i manufatti di argilla preparati in questi mesi. Venerdì, quando il fuoco sarà diventato cenere, il Forno Effimero sarà aperto per restituire i manufatti realizzati.

MYSTICA HARMONIA. Dalla primavera del 2024, il Comune di Deliceto sta sviluppando un articolato e ambizioso percorso, quello elaborato con “Mystica Harmonia, Deliceto dalle stelle in una grotta per aspera ad astra”, progetto finanziato nell’ambito del PNRR (Investimento 2.1, Attrattività dei borghi, linea B). È prevista la realizzazione di 18 azioni. Tutte convergono in modo integrato e complementare sulla messa a sistema delle potenzialità espresse dal patrimonio umano, materiale e immateriale del paese, per dotare Deliceto degli strumenti necessari alla propria valorizzazione quale nuova destinazione turistica.Il filo conduttore di “Mystica” è rappresentato da note e testo di “Tu scendi dalle stelle”, il canto di Natale più famoso del mondo che proprio a Deliceto fu scritto da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori: quel canto, infatti, ricorda l’atmosfera del borgo, una profonda umanità, e fu realizzato sotto il cielo delicetano, contemplando gli astri e il paesaggio circostante. La finalità del progetto, dunque, è quella di innestare processi di innovazione, partecipazione e sviluppo valorizzando le unicità del paese, facendone conoscere e assaporare la cucina tipica, dando modo a cittadini e visitatori di rigenerarsi ascoltando silenzio e suoni dei boschi. Fare esperienza di “un borgo tutto da vivere” attraversando vie e piazze, vivendo la spiritualità delle sue chiese e nei suoi conventi e poi, ancora, scoprire i posti in cui si ritrovano i giovani nelle serate trascorse insieme in un pub, all’aperto, e nei diversi luoghi di ritrovo.