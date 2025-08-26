[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dal 5 al 7 settembre in Largo Diomede torna “Mangiamare” – la festa del mare di Manfredonia

Tre giornate all’insegna del gusto, della musica e della cultura per celebrare il nostro legame storico con il mare e valorizzare il prodotto ittico locale, risorsa fondamentale della tradizione e dell’economia della città.

L’evento nasce dal progetto rinnovato presentato dall’associazione ARCI Viceversa, vincitrice di un bando della Regione Puglia per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari.

L’iniziativa è sostenuta dall’Assessorato allo Sviluppo Economico, che prosegue nel proprio lavoro di promozione della filiera ittica locale come leva di crescita e identità per Manfredonia: dal pescato fresco dei nostri motopescherecci alle attività di trasformazione, ristorazione e commercio.

Mangiamare non è soltanto un appuntamento gastronomico: è un momento di comunità che mette insieme istituzioni, associazioni, pescatori e attività locali per raccontare l’anima autentica della città e rafforzare il legame con il mare.

Appuntamento dal 5 al 7 settembre, a Largo Diomede.

La città intera è invitata a partecipare a questa grande festa del mare, dove tradizione, gusto e comunità si incontrano.