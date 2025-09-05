[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dal 3 al 5 ottobre il Campionato Mondiale di Motosurf sbarca in Marina del Gargano

Manca un mese a un appuntamento storico per Manfredonia: dal 3 al 5 ottobre Marina del Gargano Porto Turistico di Manfredonia ospiterà la quarta edizione del Motosurf World Championship, tappa italiana di un campionato che attraversa il mondo.

Dopo gli Emirati Arabi Uniti, la Turchia e gli States, il circuito approda in Puglia prima di proseguire verso la Croazia e la Cina. Un calendario che consacra il Motosurf tra le discipline emergenti più spettacolari a livello internazionale e Manfredonia come destinazione per un turismo attivo e sportivo tutto l’anno!

Un evento che accende i riflettori sul nostro mare e sulla nostra terra, tra sport, adrenalina e paesaggi unici: non possiamo che esserne orgogliosi




