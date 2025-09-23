[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dal 26 al 28 settembre a Foggia la Festa provinciale de l’Unità 2025, il programma

Dal 26 al 28 settembre, Foggia ospiterà la Festa provinciale de l’Unità, organizzata dal Partito Democratico di Capitanata e dal Partito Democratico di Foggia: tre giorni di dibattiti, confronto politico, ascolto dei cittadini, musica e momenti di comunità.

Il programma si aprirà venerdì 26 settembre alle ore 18.30 con l’inaugurazione ufficiale alla presenza di Lia Azzarone (Presidente regionale PD), Pierpaolo d’Arienzo (Segretario provinciale PD) e Davide Emanuele (Segretario cittadino PD). A seguire, alle ore 19.00, l’incontro pubblico “Puglia 2030: costruiamo insieme il futuro” con Antonio Decaro, candidato alla Presidenza della Regione Puglia, e Raffaele Piemontese, Vicepresidente e Assessore alla Sanità della Regione Puglia e candidato consigliere regionale della Puglia, intervistati dal vicedirettore di Telenorba Antonio Procacci. La prima serata si concluderà con il concerto dei Rione Junno.

Il sabato 27 settembre sarà dedicato all’ascolto e al confronto con i cittadini e i sindaci della Capitanata, tra cui la Sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo. Spazio anche alla musica con la Batterie Power Drum Band.

La giornata conclusiva, domenica 28 settembre, proporrà due momenti di grande rilievo: il confronto sulla sicurezza con l’on. Matteo Mauri e il dibattito “La pace è sempre giusta”, con la partecipazione di parlamentari, amministratori, esponenti del mondo sindacale e dell’associazionismo. A chiudere la festa, il concerto dei Box#23 Live Band Recount.

Per Davide Emanuele, segretario cittadino del PD Foggia – “La Festa de l’Unità è un importante momento e occasione di confronto e partecipazione. Vogliamo costruire insieme ai cittadini una comunità più giusta, inclusiva e capace di guardare al futuro”.

“Questa festa non è solo un momento di celebrazione, ma uno spazio di dialogo aperto su temi cruciali: il futuro della Puglia, il buon governo dei territori, la sicurezza e la pace” – il commento di Pierpaolo d’Arienzo, segretario provinciale del PD, che aggiunge – “La Capitanata ha bisogno di coraggio e visione, e il PD è pronto a raccogliere questa sfida”.