Dal 25 giugno al 7 luglio, due grandi appuntamenti per rendere omaggio ai tesori riconosciuti a livello mondiale: dal 25 al 28 giugno “Monte Sant’Angelo longobarda” e dal 4 al 7 luglio “Buon compleanno faggete UNESCO”.

Tra i grandi appuntamenti:

sabato 28 giugno grandi festeggiamenti con il trentennale del Centro studi Micaelici e garganici dell’Università di Bari,

la Notte bianca del patrimonio culturale

il concerto di Gianluca Guidi che omaggia Frank Sinatra;

sabato 4 luglio “Una Notte in Foresta”, escursione in notturna.

In programma anche attività per bambini, un focus sui piani di adattamento dei cambiamenti climatici nei Siti UNESCO, un patto d’intesa con il Comune di San’Angelo dei Lombardi (AV), tante attività esperienziali come passeggiate culturali in notturna, trekking ed ebike in Foresta e i Cammini tra i due siti UNESCO.

Le attività sono gratuite su prenotazione.

Per saperne di più e scaricare il programma completo https://www.montesantangelo.it/…/monte-santangelo…