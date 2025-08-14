Sport Manfredonia
Dal 2-0 al 2-3: il Manfredonia ribalta la Primavera del Bari
Si è concluso con il punteggio di 2-3 per il Manfredonia l’allenamento congiunto disputato questa mattina contro il Bari Primavera.
Una gara che ha visto il Manfredonia rimontare dallo 0-2, ribaltando il punteggio grazie alle reti di:
⚽ Nobile, tap-in vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo.
⚽ Balba, autore di un gran gol con uno scavetto preciso.
⚽ Babaj, potente conclusione da fuori area che si è infilata all’angolino.
Ringraziamo il Bari Primavera per l’ospitalità e auguriamo il meglio per la stagione.