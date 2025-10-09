[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dal 10 al 19 ottobre 2025, Mattinata accoglierà la quinta edizione della Festa dell’Extravergine d’Oliva, un viaggio tra cultura, gusto e paesaggi, quest’anno dedicato a un tema universale e potente: “L’olivo: radice di pace”.

Nell’immagine della quinta edizione di FèXtra, due elementi si intrecciano in un abbraccio: il grande segno grafico che ricorda la goccia d’olio, simbolo di vita, radici e tradizione; il flusso dorato che evoca l’olio extravergine, fluido prezioso della nostra terra, che si unisce al blu del mare e al verde dell’olivo; la colomba bianca, portatrice di pace, che si posa su questo intreccio di natura e cultura. Un’immagine che parla di armonia, di radici profonde e di orizzonti aperti, nell’anno speciale del Giubileo 2025, in cui l’olivo diventa ponte tra popoli, simbolo di speranza e di dialogo portando con sé il profumo della nostra terra e il messaggio millenario di pace che attraversa la storia.

Degustazioni, esperienze nei frantoi, arte, musica, incontri, trekking e tanto altro.

Dal 10 al 19 ottobre 2025

Mattinata (Fg)

Programma e ospiti su www.fextramattinata.it