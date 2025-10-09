Dal 10 al 19 ottobre 2025, Mattinata accoglierà la quinta edizione della Festa dell’Extravergine d’Oliva
Dal 10 al 19 ottobre 2025, Mattinata accoglierà la quinta edizione della Festa dell’Extravergine d’Oliva, un viaggio tra cultura, gusto e paesaggi, quest’anno dedicato a un tema universale e potente: “L’olivo: radice di pace”.
Nell’immagine della quinta edizione di FèXtra, due elementi si intrecciano in un abbraccio: il grande segno grafico che ricorda la goccia d’olio, simbolo di vita, radici e tradizione; il flusso dorato che evoca l’olio extravergine, fluido prezioso della nostra terra, che si unisce al blu del mare e al verde dell’olivo; la colomba bianca, portatrice di pace, che si posa su questo intreccio di natura e cultura. Un’immagine che parla di armonia, di radici profonde e di orizzonti aperti, nell’anno speciale del Giubileo 2025, in cui l’olivo diventa ponte tra popoli, simbolo di speranza e di dialogo portando con sé il profumo della nostra terra e il messaggio millenario di pace che attraversa la storia.
Degustazioni, esperienze nei frantoi, arte, musica, incontri, trekking e tanto altro.
Dal 10 al 19 ottobre 2025
Mattinata (Fg)
Programma e ospiti su www.fextramattinata.it