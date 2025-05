[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dal 1 al 3 agosto a Vieste arrivano i The Kolors, Patty Pravo e Fabri Fibra

Agosto apre le porte alla musica con la M maiuscola. Dal 1° al 3 agosto 2025, prenderà vita la prima edizione del “Vieste Summer Fest”: una celebrazione vibrante della musica italiana, che accenderà la splendida estate della città con energia, passione e grandi emozioni.

Sul palco si alterneranno grandi nomi della scena artistica nazionale: il 1° agosto aprono il festival i The Kolors, il 2 agosto sarà la volta dell’icona Patty Pravo, mentre chiuderà la rassegna il rapper Fabri Fibra il 3 agosto.

«Abbiamo voluto creare questo festival per offrire una proposta vivamente gradita a un pubblico trasversale, unendo musica di qualità e grandi nomi capaci di attirare visitatori da tutta la regione e oltre – dichiara Tano Paglialonga, assessore ai Grandi Eventi – Nonostante l’alta stagione turistica, abbiamo riscontrato che la prima settimana di agosto è tradizionalmente quella meno frequentata. Questo evento rappresenta dunque un’occasione strategica per colmare questa lacuna, offrendo attrazioni di richiamo che valorizzano ulteriormente Vieste e rafforzano il nostro ruolo nel panorama degli eventi nazionali.»

La manifestazione, organizzata in collaborazione con la consigliera comunale Giusy Sementino , presta grande attenzione all’inclusività, con ingresso gratuito per i concerti di The Kolors e Patty Pravo. Info e disponibilità biglietti per Fabri Fibra su Ticketone.it