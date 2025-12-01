Attualità Italia
Da oggi cambia la modalità di pagamento per il rilascio del passaporto
Si ricorda che a partire dal 1 dicembre 2025 cambia la modalità di pagamento dell’importo per il rilascio del #passaporto
Termina il pagamento tramite bollettino postale. Si pagherà solo tramite Poste, banche, PagoPA, ricevitorie o tabaccherie
Sarà possibile effettuare il pagamento comodamente online
L’importo sarà di 42,70 €
Tutti i bollettini pagati prima del 1 dicembre 2025 sono da ritenersi validi e saranno accettati.
Si ricorda ai cittadini che i tempi di attesa per l’appuntamento ed il conseguente rilascio del passaporto, sia presso la Questura di Foggia che presso i Commissariati P.S. della Provincia, sono già da tempo stati azzerati.