Da oggi cambia la modalità di pagamento per il rilascio del passaporto

Si ricorda che a partire dal 1 dicembre 2025 cambia la modalità di pagamento dell’importo per il rilascio del #passaporto

Termina il pagamento tramite bollettino postale. Si pagherà solo tramite Poste, banche, PagoPA, ricevitorie o tabaccherie

Sarà possibile effettuare il pagamento comodamente online

L’importo sarà di 42,70 €

Tutti i bollettini pagati prima del 1 dicembre 2025 sono da ritenersi validi e saranno accettati.

Si ricorda ai cittadini che i tempi di attesa per l’appuntamento ed il conseguente rilascio del passaporto, sia presso la Questura di Foggia che presso i Commissariati P.S. della Provincia, sono già da tempo stati azzerati.