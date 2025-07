Da mercoledì crollo termico, stop all’afa e venti forti di maestrale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

DA #MERCOLEDI CROLLO TERMICO, STOP ALL’AFA E FORTI VENTI DI MAESTRALE.

Ci toccherà soffrire fino a domani, da mercoledì infatti le correnti fresche nord atlantiche arriveranno anche sulla Puglia con un crollo termico fino a 10 gradi in meno rispetto a oggi. Spazzerà via l’afa e i forti venti di maestrale porteranno addirittura ad un sotto media per qualche giorno, con temperature massime che mercoledì e giovedì non toccheranno neanche i 30°C.

Già… qualche giorno, dato che già da domenica prossima le temperature torneranno nuovamente roventi per il ritorno prepotente dell’anticiclone nord africano.

L’arrivo del fresco sarà accompagnato da un’instabilità irregolare, ancora tutta da decifrare, che sembra voler interessare soprattutto il versante adriatico, ma su questo ci aggiorneremo domani

