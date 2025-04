[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“CUR in Campo”, Totti torna a giocare il 6 giugno a Foggia

Francesco Totti ha risposto presente per il “CUR in Campo“, evento in programma il prossimo 6 giugno a Foggia con lo scopo di raccogliere fondi da devolvere ad associazioni benefiche.

Il 6 giugno, al fianco dell’ex portiere e campione del mondo nella spedizione azzurra del 2006, ci saranno il portiere Marco Amelia, gli attaccanti Simone Tiribocchi e Fabio Quagliarella. L’ex Lazio e Udinese, nonché vicecampione d’Europa con la maglia azzurra nel 2000, Stefano Fiore. E tanti altri calciatori che di volta in volta verranno annunciati

Cur in campo è l’innovativo format ideato e organizzato da Idea Lab, quest’anno in collaborazione con F.d. Service e con il patrocinio del Comune di Foggia, che consentirà ai tifosi di vivere il sogno più grande: diventare calciatori professionisti per un giorno giocando assieme ad alcune delle più grandi leggende del passato.

Dopo il successo delle prime due edizioni al Benito Stirpe di Frosinone, quest’anno l’evento sbarca allo stadio Pino Zaccheria di Foggia e l’appuntamento è fissato per il prossimo 6 giugno. Per diventare protagonista di una giornata unica, aggiudicandosi un posto tra i titolari, si potrà partecipare all’asta online direttamente sul sito curincampo.it, la cui data di apertura sarà comunicata prossimamente sui canali social dedicati all’evento. Come ogni anno, l’obiettivo principale sarà quello di unire la passione per lo sport alla beneficenza.

Proprio per questo motivo tutto il ricavato dell’asta verrà donato a progetti di solidarietà promossi da associazioni legate direttamente al territorio ospitante l’evento. La passione e il calore di una città amante del calcio come Foggia sarà la cornice perfetta per una serata speciale da vivere insieme, dove anche chi siederà sugli spalti avrà la possibilità di dare il proprio contributo e allo stesso tempo ammirare da vicino alcuni dei calciatori italiani più rappresentativi e importanti della storia.

Sul sito vivaticket.com sono in vendita i biglietti per assistere dal vivo alla manifestazione o incontrare i propri idoli in un ‘Meet and Greet’, esclusivo a poche ore dal fischio di inizio della partita. La terza edizione di ‘Cur in campo’ sta arrivando.