Crolla parte opera di Tresoldi in costruzione a Bari

Una sezione dell’installazione artistica che Edoardo Tresoldi sta realizzando a Bari Vecchia, raffigurante un’antica basilica in rete metallica, è crollata questa mattina a causa del forte maltempo che ha colpito la città. Forti venti e piogge intense, abbattutisi sulla Puglia dalla scorsa notte, hanno provocato il cedimento.

In una nota congiunta, la Soprintendenza Archeologia e l’artista hanno precisato che il crollo è stato determinato dalla combinazione di due fattori, le condizioni meteo “particolarmente avverse” e la fase di assemblaggio estremamente delicata del cantiere. L’installazione era infatti in una configurazione “temporaneamente vulnerabile”, con alcuni moduli non ancora collegati tra loro.

L’incidente, avvenuto sotto il monitoraggio dei tecnici, non ha causato danni a persone né a strutture circostanti. Sono state prontamente avviate le attività di messa in sicurezza dell’area e le verifiche per chiarire l’accaduto.

Tresoldi e il direttore dei lavori, arch. Francesco Longobardi, hanno affermato che il gruppo di lavoro è pronto a gestire l’imprevisto per riprendere le attività “nel più breve tempo possibile e in piena sicurezza”.