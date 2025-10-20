[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Croce Rossa Italiana – A Vieste la World Restart Heart Day, una domenica insieme per salvare una vita

Una domenica perfetta ricca di sole e di gente a Vieste che ha trovato presso i Giardini Pubblici di Via Vittorio Veneto i volontari del Comitato della Croce Rossa Italiana- sezione Manfredonia per la ‘Settimana Viva’ in programma dal 13 al 19 ottobre che si collega alla Giornata Mondiale della Rianimazione Cardiopolmonare, evento internazionale dedicato alla divulgazione della cultura del primo soccorso e alla sensibilizzazione sull’apprendimento e la messa in atto delle manovre salvavita, per poter intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Muniti delle principali attrezzature dimostrative, i volontari dell’ equipe hanno coinvolto tutti i cittadini, bambini, studenti, famiglie a partecipare insieme alle manovre dimostrative per diffondere la cultura del primo soccorso e su come intervenire nelle particolari situazioni di prima emergenza.

Obiettivo dell’iniziativa quello di insegnare che con poche semplici manovre chiunque può realmente salvare una vita.

Numerosi i partecipanti, soprattutto bambini, che hanno aderito alla nobile causa imparando

le pratiche di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e creando una maggiore consapevolezza per costruire una comunità più consapevole e pronta ad agire.

Al termine della dimostrazione pratica il comitato ha rilasciato uno speciale attestato ad ogni partecipante con la soddisfazione di tutti i presenti.

Una nuova realtà virtuosa che brilla sul Gargano quella della costituendo Unità Territoriale di Vieste appartenente alla Croce Rossa Italiana- Comitato di Manfredonia che punta a nuove iniziative di sensibilizzazione e solidarietà e a un maggiore e concreto sostegno alla salute del territorio e dei suoi cittadini.

Matteo Simone