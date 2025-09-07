Sport Manfredonia

Croce fatale, il Manfredonia perde 3-2 a Francavilla

Redazione7 Settembre 2025
Al Fittipaldi di Francavilla in Sinni il Manfredonia esce sconfitto per tre reti a due nella prima gara di campionato.

Inizio shock con due reti subite in 8 minuti: prima il rigore di Gentile, poi il gol di Croce sembrano indirizzare la gara.

La rete di Ceparano riaccende subito la speranza, poi nella ripresa Porzio trova la rete del 2-2.

Ma è ancora Croce a riportare in avanti il Francavilla con il gol del definitivo 3-2.

Buone indicazioni dai sipontini allenati da Pezzella che hanno giocato con buone trame e voglia fino al 90′, peccando in incisività ed attenzione nelle retrovie.

Ora testa all’esordio casalingo: domenica prossima al Miramare arriva la Virtus Francavilla

