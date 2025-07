[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cristina D’Avena e i Gem Boy in concerto il 4 agosto a Torremaggiore: una serata per famiglie e bambini

L’estate torremaggiorese si arricchisce di un evento imperdibile pensato per famiglie, bambini e appassionati di musica: il prossimo 4 agosto alle ore 21:30, Piazza Incoronazione ospiterà il concerto di Cristina D’Avena, icona delle sigle dei cartoni animati, insieme ai travolgenti Gem Boy, per uno spettacolo unico che coniuga emozione, ironia e tanto divertimento.

Un’occasione speciale per rivivere i grandi successi che hanno caratterizzato l’infanzia di noi tutti, in una veste nuova e scatenata, grazie agli arrangiamenti ed agli adattamenti originali dei Gem Boy, le hit più amate accompagneranno il pubblico in un viaggio intergenerazionale all’insegna della fantasia.

L’iniziativa è parte integrante del cartellone TorrEstate 2025, promosso dal Comune di Torremaggiore e coordinato dagli Assessorati alle Politiche Culturali e al Turismo, con l’obiettivo di offrire momenti di socialità e intrattenimento di qualità, valorizzando il centro cittadino e rafforzandone il senso di comunità, in una stagione nella quale il turismo estivo arricchisce di particolare enfasi il nostro territorio.

L’ingresso è libero per tutti.

Torremaggiore ha scelto, anche quest’anno, di puntare su eventi capaci di parlare a tutti, in particolare ai più piccoli e ai più grandi che non hanno mai smesso di sognare.

Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme una serata magica, allegra e piena di musica.

Emilio Di Pumpo Sindaco di Torremaggiore