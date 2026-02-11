FoggiaPolitica Capitanata

Crisi nella maggioranza di centrosinistra: conferenza stampa del centrodestra a Foggia

Redazione11 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Crisi nella maggioranza di centrosinistra: conferenza stampa del centrodestra a Foggia

I gruppi consiliari di centrodestra del Comune di Foggia – Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lista Di Mauro–Noi Moderati, Lista Prima Foggia e Italia del Meridione – convocano una conferenza stampa per giovedì 12 febbraio, alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le valutazioni delle forze di opposizione in merito alla crisi che sta attraversando la maggioranza di centrosinistra guidata dalla sindaca Episcopo, crisi culminata con lo scioglimento dell’ultima seduta del Consiglio comunale a causa dell’assenza dei consiglieri di Partito Democratico, M5S, Psi, Avs e dell’area decariana. La stampa è invitata a partecipare.

Redazione11 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©