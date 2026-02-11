[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Crisi nella maggioranza di centrosinistra: conferenza stampa del centrodestra a Foggia

I gruppi consiliari di centrodestra del Comune di Foggia – Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lista Di Mauro–Noi Moderati, Lista Prima Foggia e Italia del Meridione – convocano una conferenza stampa per giovedì 12 febbraio, alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le valutazioni delle forze di opposizione in merito alla crisi che sta attraversando la maggioranza di centrosinistra guidata dalla sindaca Episcopo, crisi culminata con lo scioglimento dell’ultima seduta del Consiglio comunale a causa dell’assenza dei consiglieri di Partito Democratico, M5S, Psi, Avs e dell’area decariana. La stampa è invitata a partecipare.