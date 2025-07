[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Crisi idrica, De Leonardis (FdI): “Capitanata vittima di vent’anni di incapacità del centrosinistra che mal gestisce la Regione Puglia”

“La crisi idrica che attanaglia la Capitanata è la cifra dell’inefficienza del centrosinistra che mal gestisce la Regione Puglia da vent’anni. Ulteriore testimonianza dell’ennesima incapacità di avere una visione, di saper programmare e realizzare tutte quelle opere che possono essere utili a mitigare le cicliche condizioni metereologiche avverse, in questo caso l’assenza di piogge per lunghi periodi che genera siccità”.

Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che prosegue:

“La siccità è purtroppo un fenomeno tanto ciclico quanto storico in provincia di Foggia. Un fenomeno nei confronti del quale, quindi, si possono adottare delle contromisure utili a non trovarsi a fronteggiare poi l’emergenza come quella che sta colpendo pesantemente il comparto agricolo e che, ormai, ha riverberi anche sulla distribuzione domestica, nel pieno della stagione turistica che comporta un netto aumento della popolazione presente sul territorio.

Dal riutilizzo delle acque reflue ai dissalatori fino alla scandalosa perdita dei fondi per la realizzazione della diga di Piano dei Limiti – tornati indietro perché mai spesi dalla Regione Puglia – ci ritroviamo come sempre a commentare una emergenza congenita, quindi prevedibile, rispetto alla quale bisogna tristemente prendere atto della totale assenza di politiche dedicate al tema da parte del centrosinistra. La crisi idrica si affronta con progettualità, fondi e capacità di realizzazione di opere. Il che significa investire tempo e saperlo utilizzare al meglio.

Un tempo che il centrosinistra sa evidentemente utilizzare soltanto quando si tratta di piazzare questo o quell’ex amministratore locale, magari senza competenze sul tema acqua, nei cda di AQP. Chi, oggi, dalla coalizione del centrosinistra si straccia le vesti e grida all’emergenza dovrebbe avere il pudore di ricordarsi di essere parte integrante di una colazione che non solo non ha mai saputo affrontare il problema, ma che lo ha addirittura lasciato peggiorare. Prova ne è che nessun protocollo con la Regione Molise, propedeutico a una mitigazione dell’emergenza idrica in Capitanata, è stato ancora attivato da Emiliano”, conclude De Leonardis.