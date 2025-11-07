[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

CRI, il presidente Valastro in Puglia. Tappa anche a Manfredonia

IL PRESIDENTE VALASTRO IN PUGLIA DAL 7 AL 9 NOVEMBRE: “IL NOSTRO MOVIMENTO È IMPEGNATO IN NUMEROSE CRISI: DA GAZA AL SUDAN, DALLA GIAMAICA AL KENYA.

SIAMO OVUNQUE PER CHIUNQUE, ANCHE QUÌ”

Roma, 6 novembre 2025 – Da venerdì 7 a domenica 9 novembre, il Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, sarà in Puglia per incontrare le Volontarie e i Volontari impegnati nella regione a supporto della popolazione.

“Arrivo in queste terre in un momento in cui l’opera umanitaria del Movimento di Croce Rossa nel mondo è rivolta a far fronte agli effetti di numerose crisi: dai conflitti – ce ne sono più di 130 – che affliggono terre come la Striscia di Gaza e il Sudan, ai disastrosi effetti dell’Uragano Melissa in Giamaica fino alla siccità in Kenya”, ha dichiarato Valastro. “Fin dalle sue origini, la Croce Rossa è impegnata al fianco di chi soffre, senza alcuna distinzione. In tempo di conflitto e di pace. E so che in Puglia troverò Comitati, Volontarie e Volontari molto appassionati e attenti sia alla delicata situazione internazionale dei nostri giorni sia alle necessità delle comunità umane che vivono in questi territori. La Croce Rossa è ovunque per chiunque, nel rispetto dei suoi sette Princìpi”.

Questi gli appuntamenti che vedranno il Presidente della CRI e il Presidente del Comitato Regionale Puglia della CRI, Raffaele Pio Di Sabato, attraversare la regione.

Il 7 novembre, alle ore 11:00, visita a Gioia del Colle, dove Rosario Valastro sarà ricevuto nella sala consiliare del Comune dal Sindaco, Giovanni Mastrangelo, e da parte della Giunta. Alle 14:30 visiterà il Comitato di Bari della CRI, alla presenza del Viceprefetto, Michelangelo Montanaro, dell’Assessore alla Vivibilità urbana e alla Protezione civile del Comune, Carla Palone, e del Presidente del Municipio I, Annamaria Ferretti. Alle 17:30 Valastro si sposterà alla sede del Comitato di Barletta della CRI, dove incontrerà il Sindaco, Cosimo Cannito. Alle 19:30 l’ultimo appuntamento della giornata presso il Comitato di Foggia della CRI, con la partecipazione di esponenti del Comune.

Il giorno seguente, l’8 novembre, la giornata inizierà alle ore 8:30 a Manfredonia con la visita al Museo dei pompieri e della Croce Rossa di Manfredonia; a seguire, alle 9:45, il Presidente Valastro riceverà il Premio Nazionale Virgo Fidelis presso Istituto tecnico commerciale G. Toniolo. Alle 15:30, Valastro e Di Sabato si sposteranno ad Ostuni per la visita alla sede del Comitato locale della CRI, alla presenza del Sindaco, Angelo Pomes. Due ore dopo, alle 17:30, tappa al Comitato di Martina Franca della Croce Rossa Italiana; all’incontro con Volontarie e Volontari parteciperà anche il Sindaco, Gianfranco Palmisano. Alle ore 19:30 la visita alla sede del Comitato di Taranto della CRI, nel corso della quale Valastro incontrerà il Sindaco. Pietro Bitetti.

Il 9 novembre appuntamento alle 9:30 al Comitato di Leverano della CRI, alla presenza del Sindaco, Marcello Rolli, e del Presidente della Protezione Civile Leverano, Fabio Zuccalà. La giornata proseguirà alle 10:30 con la visita alla sede del Comitato di Lecce della CRI e più tardi, alle 12:30, al Comitato di Brindisi della Croce Rossa, il Presidente nazionale della CRI incontrerà il Sindaco, Giuseppe Marchionna, nell’ultima tappa di questa tre giorni in Puglia.