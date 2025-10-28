[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🏁Cotrufo Racing Team in gara a Palazzo San Gervasio (PZ)🏎️💨

Il Cotrufo Racing Team, fondato e gestito dai fratelli Carmine e Leo Cotrufo di Manfredonia, in collaborazione con Matteo Iaconeta — anche lui pilota, ma che questa volta ha voluto dedicarsi al team dando un contributo importantissimo — ha preso parte a una spettacolare gara di go-kart presso il kartodromo di Palazzo San Gervasio (PZ), portando in pista due piloti pronti a dare il massimo. 🔧🔥

👨‍🏎️ In gara Matteo Tizzani, pilota di 29 anni originario di Manfredonia, che collabora con il team da un paio d’anni. Questa è stata la prima gara ufficiale insieme, segnando un nuovo traguardo per la squadra.

🥈Nicola Valenza, originario di Cerignola, alla guida di un kart motorizzato Cotrufo, ha conquistato un fantastico secondo posto, confermando l’eccellente livello tecnico e la passione che contraddistinguono il team.

🧰 I fratelli Carmine e Leo Cotrufo seguono personalmente le competizioni, spostandosi di circuito in circuito per offrire assistenza tecnica immediata in pista a chiunque ne abbia bisogno — con professionalità, esperienza e tanta passione per i motori. 🔩🏆