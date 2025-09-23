Costantino Vitagliano racconta la malattia autoimmune

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Costantino Vitagliano è malato: “Ho perso 25 chili, potrei morire da un momento all’altro“.

Si tratta di una malattia autoimmune, che gli è stata diagnosticata da poco tempo. Nel programma di Monica Setta, Storie al bivio, ha rivelato i problemi causatogli dal suo stato

Costantino Vitagliano è stato ospite di Monica Setta, che conduce il programma Storie al bivio. L’ex tronista ha reso noto di aver dovuto combattere, durantte gli ultimi anni, una malattia autoimmune. Egli ha raccontato: “Ho perso 25 chili e adesso sto cercando di riprenderli. Ho iniziato una terapia basata sulle cellule staminali e sembra funzionare, mi dovrò curare per tutta la vita”

“Tutto è partito da questa infiammazione che fa allargare l’aorta addominale, se esplode posso morire in pochi secondi. Adesso sto bene, ho appena fatto la puntura in camerino, ma convivo con il pensiero di non dover mai dimenticare i farmaci“.

Vitagliano era stato ospite di Verissimo con la compagna Dafne

Vitagliano era stato ospitato a Verissimo con la sua compagna Dafne, i due sono spariti dai social e il 51enne non ha addotto alcuna spiegazione sulla situazione sentimentale, molti pensano che sia nuovamente single.

Vitagliano ha raccontato il cambiamento della sua vita dal tempo prima della malattia. Egli ha inoltre ricordato le sue origini in periferia. Sono sue le parole: “Guadagnavo cifre da capogiro, ma non ho sofferto quando i tempi sono cambiati perché ho fatti tanti step, non sono esploso all’improvviso e vengo da una vita da sacrifici“.

E ancora: “Ho avuto la fortuna di poter aiutare i miei genitori, ma loro non erano abituati e quando sono morti ho scoperto che i soldi li mettevano tutti in banca. Mia mamma non è mai voluta andare via dalle case popolari perché lì c’era tutto il suo mondo“.

Costantino Vitagliano replica: “Vado avanti con la cura, gli astri mi danno per morto“. A lui auguriamo una vita lunga e in salute.

