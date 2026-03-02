Corona all’attacco nell’episodio 22 di “Falsissimo”: Signorini, Pier Silvio Berlusconi, Maria De Filippi e Fiorello nel vortice delle accuse

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nell’episodio 22 di “Falsissimo” di oltre un’ora e mezza, Fabrizio Corona ha lanciato quella che definisce una resa dei conti definitiva contro un presunto “sistema di potere” televisivo che, a suo dire, avrebbe tentato di metterlo a tacere. Al centro delle sue dichiarazioni ci sono accuse gravi che coinvolgono il conduttore Alfonso Signorini e, più in generale, i vertici del gruppo Mediaset.

Corona ha dato spazio alla testimonianza di Vito Coppola, personal trainer, che racconta un presunto modus operandi fatto di inviti privati nei camerini di Cinecittà e promesse di inserimento nel mondo dello spettacolo in cambio di approcci personali espliciti. A supporto delle accuse, Corona ha mostrato in diretta audio e videochiamate che, secondo lui, confermerebbero la versione del giovane.

Il testimone sostiene inoltre di essere stato accompagnato da autisti privati e introdotto negli studi del Grande Fratello senza controlli d’identità, circostanza che – se confermata – solleverebbe interrogativi sui protocolli di sicurezza della produzione e sulle responsabilità organizzative.

Nel suo intervento, Corona ha chiamato in causa anche Pier Silvio Berlusconi, sostenendo che le aziende del gruppo avrebbero scelto di difendere il conduttore invece di approfondire le presunte segnalazioni attraverso verifiche interne. Ha inoltre evocato indirettamente il nome di Marina Berlusconi come figura apicale che avrebbe condiviso la linea aziendale.

Il racconto si è poi allargato ad altri protagonisti del panorama televisivo. Maria De Filippi è stata menzionata in relazione a presunte segnalazioni per provini a Uomini e Donne, emerse – secondo Corona – in conversazioni private tra il giovane e Signorini. Corona ha invece espresso apprezzamento per Massimo Giletti, definendolo uno dei pochi ad aver portato alla luce chat compromettenti che, a suo dire, testimonierebbero l’esistenza di dinamiche opache dietro le quinte della televisione. Nel suo intervento è stato citato anche Fiorello: secondo Corona, lo showman avrebbe subito pressioni per non menzionare l’inchiesta nelle sue rassegne stampa.



