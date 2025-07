[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Conversazioni dal Mare pronta a portare emozioni, parole e pensiero critico sul Belvedere del Gargano

Si inizia venerdì 11 luglio alle ore 20 con Lirio Abbate, a seguire Serena Bortone e Franco Arminio

Il gozzo della cultura ha salutato con successo Giovinazzo ed è pronto a sbarcare nella serata di venerdì 11 luglio a Mattinata per la prima delle due serate degli incontri culturali a cielo aperto nella cornice incantevole del Belvedere di Monte Saraceno. Tre gli appuntamenti in programma, in una serata che intreccerà attualità, letteratura e poesia, nel solco della vocazione più profonda del festival: trasformare i luoghi della bellezza in luoghi del pensiero, restituendoli alla comunità come cuori pulsanti dell’anima civile di un territorio.

Si parte alle ore 20 con il giornalista e scrittore Lirio Abbate, autore de I diari del boss. Abbate dialogherà con Rocco De Franchi, direttore del Dipartimento Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia. Alle ore 21, spazio a Serena Bortone, giornalista e conduttrice RAI, con il romanzo A te vicino così dolce, un’indagine intensa sulla libertà dell’amore e sulle parole non dette della famiglia. A moderare l’incontro sarà la giornalista Paola Russo. A chiudere la serata alle ore 22, il poeta e paesologo Franco Arminio con Caraluce: un viaggio intimo e lirico nel dolore, nella cura e nel silenzio, capace di trasformare ogni lettura in un rito collettivo.

Conversazioni dal Mare è una rassegna ideata da Artemia, con il supporto di Teatro Pubblico Pugliese, del Comune di Mattinata e rientrante nel Programma regionale Puglia Fers-Fse 2021-2027, e torna nella “Farfalla del Gargano” per la seconda volta. «Siamo fieri di accogliere per il secondo anno a Mattinata una manifestazione che unisce il valore del pensiero alla forza attrattiva dei nostri paesaggi» dichiara il sindaco Michele Bisceglia. «Conversazioni dal Mare rappresenta l’idea di una Puglia capace di affiancare alla bellezza la ricerca della profondità di pensiero per creare comunità consapevoli, attente e libere. È un festival che parla a tutti».

La rassegna proseguirà sabato 12 luglio, nello stesso luogo, con una seconda serata che vedrà salire sul palco Gaia Tortora, Matteo Bassetti (in dialogo con l’assessore regionale Raffaele Piemontese) e il giornalista Antonio Caprarica, che riceverà il Premio Conversazioni dal Mare 2025 per la sua lunga carriera all’insegna del giornalismo colto, indipendente e appassionato.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e senza prenotazione.