Convegno sulla Riforma della Giustizia. Le ragioni del "SÌ" a Manfredonia

Comunicato Stampa7 Marzo 2026

Comunicato Stampa7 Marzo 2026
Convegno sulla Riforma della Giustizia. Le ragioni del “SÌ” a Manfredonia

Dettagli dell’Evento

Data: 12 Marzo 2026

Ora: 18,30

Luogo: Sala delle Vetrate “Aronne Del Vecchio”

Indirizzo: Palazzo San Domenico | Manfredonia (FG)

Interverranno:

Dott. Costanzo Maria Cea: Già Presidente di Sezione della Corte d’Appello di Bari

Avv. Michele Curtotti: Dott. Ricerca Dir. Proc. Penale

Moderatore:

Dott. Salvatore Clemente: Stato Quotidiano

Saluti:

Avv. Cristiano Romani: Presidente Comitato SI Riforma Manfredonia

Avv. Mario Aiezza: Referente Provinciale GiovaniAvvocati per il Sì

Organizzazioni Promotrici:

• Comitato SI Riforma Manfredonia

• Giovani Avvocati per il Sì

Comunicato Stampa7 Marzo 2026
