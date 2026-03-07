Politica Manfredonia
Convegno sulla Riforma della Giustizia. Le ragioni del “SÌ” a Manfredonia
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Convegno sulla Riforma della Giustizia. Le ragioni del “SÌ” a Manfredonia
Dettagli dell’Evento
• Data: 12 Marzo 2026
• Ora: 18,30
• Luogo: Sala delle Vetrate “Aronne Del Vecchio”
• Indirizzo: Palazzo San Domenico | Manfredonia (FG)
Interverranno:
• Dott. Costanzo Maria Cea: Già Presidente di Sezione della Corte d’Appello di Bari
• Avv. Michele Curtotti: Dott. Ricerca Dir. Proc. Penale
Moderatore:
• Dott. Salvatore Clemente: Stato Quotidiano
Saluti:
• Avv. Cristiano Romani: Presidente Comitato SI Riforma Manfredonia
• Avv. Mario Aiezza: Referente Provinciale GiovaniAvvocati per il Sì
Organizzazioni Promotrici:
• Comitato SI Riforma Manfredonia
• Giovani Avvocati per il Sì