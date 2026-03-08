Convegno nazionale sui tesori paleolitici di Grotta Paglicci, bene dell’umanità
Convegno nazionale sui tesori paleolitici di Grotta Paglicci, bene dell’umanità. Rignano Garganico, 30 maggio 2026.
Il 30 maggio 2026, Rignano Garganico (FG) tornerà a essere l’ombelico del mondo preistorico. Con il Convegno Nazionale “Grotta Paglicci – Bene dell’Umanità”, si apre ufficialmente una nuova stagione di rilancio per uno dei siti archeologici più importanti d’Europa.
L’obiettivo è ambizioso ma doveroso: sostenere la candidatura di Grotta Paglicci a Bene dell’Umanità UNESCO, un percorso fortemente voluto dalla Regione Puglia per tutelare e valorizzare un tesoro che appartiene alla storia profonda dell’uomo.
“Con l’apporto della Pubblica Amministrazione di Rignano Garganico e degli Enti pubblici e privati territoriali possiamo tornare a parlare prepotentemente di Grotta Paglicci, un bene che deve essere assolutamente riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. Qui vissero tre specie umane: Erectus, Neanderthal e Sapiens. Come testimoniano le ricerche scientifiche dell’Università degli Studi di Siena e dell’archeologo Arturo Palma di Cesnola, qui l’uomo ci è vissuto per circa 500.000 anni, lasciandoci un patrimonio artistico, strumentale e magico-religioso unico al mondo. E ora sappiamo che probabilmente la Grotta, nota anche per custodire i tesori nascosti del brigante ottocentesco Gabriele Galardi, era più estesa di quella attuale, come hanno ricordato nei loro scritti e conservato nei loro archivi lo stesso Palma di Cesnola, il giornalista Tonino Del Vecchio e l’esperto speleologo Silvio Orlando. Motivo per cui serve assolutamente rimetterla in sicurezza e riavviare gli scavi scientifici” – spiega Angelo Riky Del Vecchio, presidente Circolo Culturale Giulio Ricci di Rignano Garganico.
Un tesoro da 45.000 reperti.
Non parliamo di un semplice sito archeologico, ma di un vero e proprio archivio della vita umana. Il giacimento di Grotta Paglicci ha restituito oltre 45.000 reperti, che coprono un arco temporale impressionante: dai 500.000 agli 11.000 anni fa.
All’interno delle sue pareti sono state rinvenute testimonianze uniche:
- Pinture e graffiti rupestri: tra i più antichi e significativi d’Italia.
- Resti umani: tra cui la celebre “Donna di Paglicci”.
- Strumenti in pietra e ossa: che raccontano l’evoluzione tecnologica e culturale del Paleolitico.
L’evento del 30 Maggio: il “primo lancio” e la necessità di riaprire il Museo.
Il convegno, nato da un’idea del Circolo Culturale Giulio Ricci e del Premio Jalarde, in collaborazione con l’Associazione T.A.L.I.A., l’Archeo Speleo Club Rignano e L’Agorà delle Idee, rappresenta il punto di partenza per una nuova narrazione del territorio.
“Il Museo di Grotta Paglicci va assolutamente riaperto, le richieste di visite guidate e di conoscenza diretta dei beni Paleolitici dell’antro continuano ad aumentare giorno per giorno. Anche per questo motivo chiediamo a chi ne ha la responsabilità di accelerare i tempi per la conclusione dei lavori, l’inaugurazione e l’affidamento in gestione del bene. TALIA è stata l’ultima associazione a condurre la struttura prima della chiusura dovuta alle opere di ampliamento museale, l’ha fatto in maniera decisamente impeccabile e può testimoniare direttamente l’interesse del mondo scientifico, culturale e scolastico nei confronti di questo bene dell’umanità’ – aggiunge Mariagrazia Urbano, presidente dell’associazione TALIA.
IL PROGRAMMA.
- Ore 9.00 / 11.00 > Escursione nei luoghi in cui visse l’Uomo di Grotta Paglicci;
- Ore 11.00 / 13.00 > Sopralluogo a Caverne con Pitture e Graffiti Parietali risalenti (tra Paleolitico ed Età dei Metalli);
- Ore 13.30 > Pranzo a sacco a base di prodotti tipici della zona.
- Ore 16.00 > Inizio Convegno. Saluti istituzionali. Temi proposti: l’esatta estensione di Grotta Paglicci; il pane di Grotta Paglicci; il dimorfismo sessuale nel Paleolitico; l’arte di Paglicci e la presenza di artisti preistorici lungo tutto il Gargano; la necessità di un Museo del Paleolitico; i laboratori di archeologia sperimentale e le scuole; il tesoro del brigante Gabriele Galardi.
- Ore 20.00 > Chiusura dei lavori e serata conviviale.
Interverranno esperti del settore, archeologi, giornalisti e speleologi. Location da stabilire.
Il programma è in continuo aggiornamento. Per tutti i dettagli tecnici e le ultime novità, è possibile consultare il sito ufficiale: www.grottapaglicci.it.
Perché l’UNESCO?
Il riconoscimento come Bene dell’Umanità (anche nella sua dimensione immateriale per le tecniche e le conoscenze tramandate) non è solo un titolo onorifico. È lo strumento necessario per garantire che questo patrimonio non resti confinato agli addetti ai lavori, ma diventi un volano di sviluppo turistico, culturale ed economico per l’intero Gargano e la Puglia.
La richiesta di patrocinio ai massimi organi istituzionali — dal Ministero della Cultura al Parco Nazionale del Gargano, fino alle università UniFG e UniSI — sottolinea la compattezza del mondo scientifico, culturale e politico intorno a questa missione.
Partecipa al rilancio.
Il futuro di Grotta Paglicci dipende anche dalla nostra consapevolezza. Segna in agenda la data del 30 maggio 2026: è il momento di restituire alla “Grotta dei sogni” il posto che merita nella storia del mondo.