Convegno il “Cristo del Gargano” a Manfredonia

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Convegno il “Cristo del Gargano”



“Il Cristo del Gargano: visione, territorio e futuro”

Convegno di presentazione dell’idea progettuale.

Si terrà nei prossimi giorni il convegno dedicato al progetto “Cristo del Gargano”, un’iniziativa di grande valore simbolico, culturale e territoriale che ambisce a diventare un nuovo punto di riferimento per il Gargano e per l’intero Mezzogiorno.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, tecnici, studiosi e comunità locale, con l’obiettivo di illustrare nel dettaglio la visione progettuale, le sue finalità e le ricadute attese sul territorio.

Il progetto del Cristo del Gargano nasce come intervento integrato che coniuga spiritualità, paesaggio e sviluppo sostenibile. Non si tratta soltanto di un’opera simbolica, ma di un’iniziativa capace di generare valore attraverso:

-la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e ambientale;

-il rafforzamento dell’identità culturale e religiosa del territorio;

-la promozione di un turismo consapevole e destagionalizzato;

-la creazione di nuove opportunità economiche e occupazionali.

Particolare attenzione sarà dedicata agli aspetti tecnici e paesaggistici, nonché alle strategie di finanziamento basate su partecipazione popolare, contributi privati e sostegno di fondazioni.

Tra gli obiettivi principali del progetto:

-realizzare un’opera iconica capace di dialogare armonicamente con il paesaggio del Gargano;

-incentivare la fruizione controllata delle aree interne, contribuendo anche alla loro tutela e presidio;

-attivare un circuito virtuoso di sviluppo locale fondato su cultura, spiritualità e sostenibilità;

-rafforzare l’attrattività del territorio a livello nazionale e internazionale.

Il convegno sarà inoltre l’occasione per presentare ufficialmente la visione complessiva dell’iniziativa, raccogliere contributi e osservazioni, e avviare un percorso condiviso con la comunità e gli attori istituzionali.

ing. Michelangelo De Meo

convegno che si terrà:

Sabato 11 aprile 2026

alle ore 16:30

presso l’Auditorium Serricchio – Palazzo dei Celestini

Corso Manfredi n. 24 – Manfredonia (FG)

Titolo del convegno:

“Cristo del Gargano –

Un’opera tra cielo e terra capace di trasformare il paesaggio in identità e futuro”

Programma

16:30 Accoglienza partecipanti

16:50 Apertura e introduzione del moderatore

Dott. Michele Apollonio, giornalista

16:55 Saluti istituzionali

17:30 “Cristo del Gargano: visione, identità e sviluppo”

Dott. Ing. Michelangelo De Meo, ideatore della proposta progettuale.

17:50 “Fattibilità tecnica dell’opera artistica”

Dott. Ing. Stefano Torraco, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia.

18:00 “Il Cristo del Gargano come attrattore turistico internazionale”

Dott. Arch. Angelo Ceddia, direttore tecnico dell’Associazione Italia Nostra sez. Gargano.

18:10 “Le fasi della progettazione: dalla visione alla realizzazione”

Dott. Arch. Tiziano Bibbò e Arch. Francesco Trigiani, Presidente e Vice Presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Foggia.

18:20 Interventi dei rappresentanti delle istituzioni, degli enti patrocinanti e delle associazioni del territorio.

19:30 Conclusione e chiusura dei lavori

Saluti istituzionali

Curia Arcivescovile dell’Arcidiocesi di Manfredonia- Vieste – S. Giovanni Rotondo

dott. Domenico La Marca Sindaco della Città di Manfredonia

Sen. Dott.sa Anna Maria Fallucchi Membro della 7aCommissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 9a Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Dott.sa Rosa Barone Consigliera Regione Puglia – Componente Commissione V (Ambiente – Assetto ed utilizzazione del territorio) e Vicepresidente Commissione VII (Affari Istituzionali)

Dott. Napoleone Cera Consigliere Regione Puglia – Componente Commissione I (Bilancio – Finanze – Programmazione)

Avv. Raffaele Di Mauro Commissario Parco Nazionale del Gargano

dott. Giuseppe Nobiletti Presidente della Provincia di Foggia

Carmine d’Anelli Sindaco della Città di Rodi Garganico

Dott. Michele Bisceglia Sindaco del Comune di Mattinata

Dr. Rocco Di Brina Sindaco del Comune di Carpino

Giuseppe Santoro Assessore del Comune delle Isole Tremiti

Ordini professionali

Dott. Ing. Stefano Torraco Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia

Dott. Arch. Tiziano Bibbò Presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Foggia

Dott. Pierluigi Nicola De Paolis Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Foggia

Avv. Gianluca Ursitti Presidente dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Foggia.

Dott.ssa Maria Antonietta Lisi Vice Presidente dell’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Foggia.

Geom. Troisi Antonio Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Foggia

Dott. Geol. Alfredo Pitullo Consigliere dell’Ordine Regionale dei Geologi di Puglia