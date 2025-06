[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Controlli contro l’abusivismo al mercato settimanale di Via Scaloria

Nella mattinata odierna, la Polizia Locale ha svolto un’attività di controllo all’interno del mercato del martedì in Via Scaloria, finalizzata al contrasto dell’abusivismo commerciale.

L’intervento si inserisce in un più ampio impegno dell’Amministrazione comunale per garantire legalità, sicurezza e tutela degli operatori regolari, promuovendo un contesto commerciale equilibrato e rispettoso delle norme.

«Continua il nostro impegno al fianco di commercianti e ambulanti regolari, ascoltando le loro esigenze e intervenendo con determinazione dove serve. »

— L’Assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile