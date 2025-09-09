Attualità Manfredonia

Contributi per l’affitto 2024: supporto alla compilazione delle domande

Redazione9 Settembre 2025
Contributi per l’Affitto 2024: Supporto alla Compilazione delle Domande

Si avvisano i cittadini che necessitano di chiarimenti o supporto nella compilazione della domanda di contributo per l’affitto casa (presentabile esclusivamente online) che, presso il piano terra dei Servizi Sociali in via San Lorenzo n. 47, è attivo uno sportello informativo dedicato.

Il servizio è disponibile dall’8 al 19 settembre 2025, dal lunedì al venerdì, con il seguente orario:

  • 9:30 – 12:30.
