Contributi per l’affitto 2024: supporto alla compilazione delle domande
Si avvisano i cittadini che necessitano di chiarimenti o supporto nella compilazione della domanda di contributo per l’affitto casa (presentabile esclusivamente online) che, presso il piano terra dei Servizi Sociali in via San Lorenzo n. 47, è attivo uno sportello informativo dedicato.
Il servizio è disponibile dall’8 al 19 settembre 2025, dal lunedì al venerdì, con il seguente orario:
- 9:30 – 12:30.