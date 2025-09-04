Eventi CapitanataMattinata
Conto alla rovescia per la Festa Patronale di Mattinata
È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la nostra amata Festa Patronale!
Oggi ha preso il via il montaggio delle luminarie, che presto illumineranno le nostre strade e i nostri cuori con colori e luci di festa .
Il 6 settembre avrà inizio anche la Novena Lauda alla Madonna della Luce, un momento di fede e raccoglimento che ci accompagnerà nei giorni di preparazione alla festa.
Siamo pronti a vivere insieme questo tempo di attesa, di devozione e di gioia.