Conte a San Giovanni Rotondo, “Nel paese che mi ha cresciuto”

Una domenica mattina passata nel paese che mi ha accolto e mi ha cresciuto, tra sorrisi e abbracci di volti conosciuti. Una domenica passata ad ascoltare le speranze e i bisogni della mia gente, che mi scalda il cuore. Una ricarica di energia per portare avanti a testa alta le nostre battaglie. Con tanta passione

Lo ha scritto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte su Facebook