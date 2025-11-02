Politica CapitanataSan Giovanni Rotondo

Conte a San Giovanni Rotondo, “Nel paese che mi ha cresciuto”

2 Novembre 2025
Conte a San Giovanni Rotondo, "Nel paese che mi ha cresciuto"

Una domenica mattina passata nel paese che mi ha accolto e mi ha cresciuto, tra sorrisi e abbracci di volti conosciuti. Una domenica passata ad ascoltare le speranze e i bisogni della mia gente, che mi scalda il cuore. Una ricarica di energia per portare avanti a testa alta le nostre battaglie. Con tanta passione

Lo ha scritto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte su Facebook

