Conte a Foggia per Decaro: “Il Movimento 5 Stelle vuole cambiare le cose”

Sui territori nessuno ci chiede una riforma della giustizia come quella che la maggioranza ha appena approvato per salvare i politici dai processi. S

e mai ci chiedono processi più rapidi, più giusti ed efficienti. Ma soprattutto oggi a Foggia i cittadini ci hanno chiesto più agenti per le strade per garantire sicurezza e legalità: mancano 11mila poliziotti in tutto il Paese mentre Meloni blocca quasi 1 miliardo e i nostri agenti nei centri deserti in Albania.

Ci chiedo anche un lavoro dignitoso per i nostri giovani che altrimenti scappano all’estero, misure per le imprese che altrimenti rischiano di chiudere, di migliorare il servizio sanitario, visto che sono in tanti a rinunciare alle cure. Dobbiamo lottare e reagire con il nostro voto.

E in Puglia, come ovunque, il Movimento 5 Stelle vuole cambiare le cose.

