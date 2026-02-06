Politica Manfredonia

”Consorzio Asi: é solo una questione di poltrone”

Comunicato Stampa6 Febbraio 2026
Il retroscenismo é anche la ricerca di verità nascoste o motivazioni occulte, che si pongono dietro vicende pubbliche.


Ora, leggere le nette e ferme dichiarazioni del sindaco, circa il recente rinnovo della governance del Consorzio Asi, suscita più di una perplessità.
Il primo cittadino di Manfredonia dismette, improvvisamente, le vesti del fervente uomo del dialogo pacato, per manifestare uno spirito critico inedito.


La Marca solleva, questioni riguardanti il porto alti fondali e le aree retroportuali o il ricorso, proposto da tale organismo avverso il decreto delle autorità centrali, con una vis polemica mai sfoderata prima d’ora e degna certamente di miglior causa.


Allora, la domanda sorge spontanea: perché questo sortita, proprio ora? Ossia in concomitanza con il rinnovo delle cariche consortili?


Quale il vero disegno, quello inconfessabile??
La mancata designazione di esponenti politici con disperate esigenze di una diversa collocazione non ricorda nulla?


Torna prepotentemente in mente un brano datato delle “Sorelle bandiera”.
“FATTI PIÙ IN LA’” il titolo significativo

Ugo Galli – Consigliere Comunale di Manfredonia

