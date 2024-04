Consigli pratici per un trasloco perfetto: ecco cosa fare

Durante il corso della propria vita le esigenze possono cambiare, e talvolta si presenta l’opportunità o addirittura l’obbligo di dover cambiare casa, comune e persino città. Il trasloco è un’azione complessa da organizzare, poiché urge un’attenta pianificazione e sono necessari diversi investimenti in termini economici e dal punto di vista del dispendio energetico. Tuttavia, ci sono delle opportunità lavorative alle quali non si può dire di no, oppure semplicemente si nutre il desiderio di cambiare il proprio stile di vita trasferendosi in un’altra località. A prescindere dalle motivazioni personali che si hanno, è opportuno aggirare le problematiche relative al trasloco: ecco dei consigli pratici a riguardo, così da pianificare un trasloco perfetto.

Curare l’imballaggio delle scatole

Il primo passo è la cura dell’imballaggio delle scatole, dato che nulla di quello che si deve trasportare deve andare perduto, tantomeno danneggiarsi. Per non andare in confusione si consiglia di inserire delle apposite etichette su ciascuna scatola, inserendo del pluriball adatto ad attutire gli eventuali urti, per poi andare a sigillare il tutto con del nastro isolante. Inoltre, è opportuno acquisire delle scatole delle dimensioni corrette: ogni oggetto e ciascun mobile deve essere “bloccato”, non deve muoversi durante il trasporto. A tal proposito, gli specchi – per esempio – potrebbero essere avvolti in un telo di plastica trasparente, fissandolo con del nastro adesivo.

Muoversi in anticipo per un trasloco

Per risparmiare tempo e denaro, pianificando un trasloco nel migliore dei modi, si suggerisce di muoversi in anticipo. Se non si ha un’idea precisa sulle tempistiche, il nostro consiglio è di cominciare a imballare ciò che deve essere trasportato nella nuova dimora almeno 40 giorni prima. Tuttavia, si specifica questa indicazione può variare in base ad un fattore: il trasloco è gestito in autonomia o ci si affida ad una ditta? In quest’ultima casistica, allora anche 30 o 25 giorni prima andranno bene.

Altri due fattori variabili da questo punto di vista sono la posizione della nuova casa, ossia quanto è distante da dove si abita attualmente, e l’intensità, dove per intensità si intende se si tratta di un piccolo o di un grande trasloco. Dunque, valutando quanto descritto si può comprendere quanto effettivamente sarà impegnativo il da farsi.

Affidarsi ad un addetto ai lavori sul luogo

Siccome quando ci si trasferisce, come assodato, c’è davvero tanto da organizzare e da portare con sé, oltre a curare autonomamente l’imballaggio si potrebbe pensare di affidarsi ad un addetto ai lavori sul luogo. Ad esempio, se ci si trasferisce in una città del Nord Italia in cui si vive bene e l’economia è ben rodata, ovvero Trento, il consiglio è di esaminare quanto ha da offrire una ditta di Traslochi Trento, poiché ci si renderà conto di poter avere a disposizione un team esperto. Infatti, lo staff utilizzerà delle attrezzature professionali per trasportare i mobili e altri scatoloni anche fin sopra uno dei piani più alti di un edificio, e si potrebbe persino inserire nel preventivo il trasporto con un mezzo privato.

Valutare i servizi di cui si ha bisogno

Nel momento in cui si è intenzionati a rivolgersi ad una ditta specializzata in traslochi, per non lasciare nulla al caso è bene valutare attentamente i servizi di cui si ha bisogno. Per fare un esempio pratico, se ci si trasferisce al quinto piano di un palazzo si avrà la necessità di usufruire di un elevatore esterno, strumento nel quale è possibile inserire più scatoloni e mobili per poi spostare il tutto nello spazio abitato. In alcune occasioni si potrebbe anche avere l’esigenza di trasportare gli scatoloni in via preliminare all’interno di un deposito, usufruendo poi del servizio di trasporto. Lo scopo, d’altronde, è di pianificare il tutto con grande attenzione, quindi si invita i lettori a chiedersi di cosa hanno effettivamente bisogno, evitando sprechi di tempo e di denaro.