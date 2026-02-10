Consegnata la targa al vincitore del contest Natale in Vetrina promosso da Confcommercio Foggia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA – Nella giornata di oggi la Confcommercio Foggia ha consegnato la targa a Giovanni Lombardi del Caseificio lombardi che si è aggiudicato il Contest Natale in Vetrina promosso dalla Confcommercio per stimolare le attività commerciali nel periodo natalizio. A breve anche le altre due attività saranno premiate.

Grande partecipazione da parte delle attività commerciali di Manfredonia, che hanno inviato le foto delle loro attività addobbate per le festività Natalizie, tutte le foto come da regolamente sono state pubblicate sulla pagina facebook de ilsipontino.net

Tenetevi pronti perchè a breve partirà il Contest di Carnevale! Mancano pochi giorni.