[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Consegna dei nuovi mastelli: circa 3.000 utenze servite nella prima settimana

Al termine della prima settimana di attività, la campagna di distribuzione dei nuovi mastelli per la raccolta differenziata ha raggiunto circa 3.000 utenze, con una media giornaliera di circa 450 kit consegnati presso l’ex Centro Comunale di Raccolta in Via Tratturo del Carmine.

La partecipazione registrata conferma un andamento regolare e una buona adesione da parte dei cittadini, che si sono attenuti alle modalità organizzative previste da ASE S.p.A. e dal Comune di Manfredonia.

Il servizio, attivo dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 16:00, proseguirà secondo il seguente ordine alfabetico:

Lunedì ➜ lettere A → C

Martedì ➜ lettere D → J

Mercoledì ➜ lettere K → N

Giovedì ➜ lettere O → R

Venerdì ➜ lettere S → Z

Sabato ➜ giornata libera per chi non può rispettare il calendario settimanale per motivi personali o di lavoro

In caso di impossibilità a presentarsi di persona, è possibile delegare una persona di fiducia, compilando l’apposito modulo disponibile online e allegando la copia del documento di identità e del codice fiscale di entrambe le parti.

Per le utenze in condizioni di comprovata non autosufficienza e prive di supporto familiare, è prevista una consegna domiciliare del kit, subordinata a verifica a campione congiuntamente ai Servizi Sociali del Comune.

📌 Per ulteriori informazioni:

🌐 www.asemanfredonia.it

🌐 www.comune.manfredonia.fg.it

📞 Numero verde 800.724590