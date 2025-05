[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Confronto a Palazzo di Città, Rotice: “Senza nuova proprietà, impossibile l’iscrizione”

Ringrazio il sindaco La Marca e la delegazione dell’Amministrazione comunale che questa mattina ci ha ricevuti a Palazzo di Città per un confronto sereno e costruttivo sul futuro del Manfredonia Calcio.

Con rammarico ho ribadito loro la mia intenzione di non investire più in questo progetto per mancanza delle principali condizioni ambientali. Auspico, per il bene della città e della storia del club, che vi sia in tempi celeri una soluzione concreta che possa garantire il passaggio di proprietà per l’iscrizione al prossimo campionato e la continuità a questo importante progetto sportivo.

Ing. Gianni Rotice