Confindustria Foggia nel Consorzio Industriale Asi
Salatto: «Un segno di fiducia nei confronti della nostra associazione, ora avanti con i
programmi»
Avanti nel segno della continuità al Consorzio industriale Asi di Foggia che ha
confermato alla presidenza il sindaco di Accadia, Agostino De Paolis.
Unica e rilevante novità nel Consiglio d’Amministrazione, la presenza di
Confindustria Foggia con il suo Presidente Potito Salatto. «Un voto all’unanimità –
commenta Salatto – di cui ne siamo orgogliosi, a testimonianza del livello di unità
raggiunto. La volontà espressa dall’assemblea dei soci è un segnale di fiducia verso
la nostra associazione, mi auguro sia il viatico per una azione concreta e decisa delle
attività del Consorzio».
Confindustria nel consorzio di Asi è un elemento significativo, volto a favorire un
confronto più specifico sul miglioramento delle condizioni strutturali a beneficio
delle aziende attualmente esistenti nei sei agglomerati industriali della provincia
(Ascoli Satriano, Bovino, Foggia-Incoronata, Lucera, Manfredonia-Monte
Sant’Angelo, San Severo).
«L’auspicio è che la nostra azione possa favorire l’insediamento di nuove imprese
nelle aree industriali foggiane.
Saremo interpreti -sottolinea il Presidente di Confindustria Foggia e Puglia – di dover
dare alle aziende insediate sempre maggior servizi all’interno di tutte le aree
industriali con una particolare attenzione alla sicurezza.
Dovremo intensificare il dialogo con tutti i comuni, ad iniziare da quello capoluogo,
con il quale il Consorzio ASI sta collaborando attivamente per arrivare nel più breve
tempo possibile al tanto atteso ampliamento della Zona ASI Incoronata, utile per
favorire l’insediamento di nuove aziende».
Nel CdA del consorzio Asi Foggia sono stati confermati il sindaco di Cerignola,
Francesco Bonito, l’imprenditore Emilio Paglialonga, il Presidente di Confcommercio,
Antonio Metauro oltre al Presidente uscente De Paolis.