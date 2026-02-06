[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Confindustria Foggia nel Consorzio Industriale Asi



Salatto: «Un segno di fiducia nei confronti della nostra associazione, ora avanti con i

programmi»



Avanti nel segno della continuità al Consorzio industriale Asi di Foggia che ha

confermato alla presidenza il sindaco di Accadia, Agostino De Paolis.

Unica e rilevante novità nel Consiglio d’Amministrazione, la presenza di

Confindustria Foggia con il suo Presidente Potito Salatto. «Un voto all’unanimità –

commenta Salatto – di cui ne siamo orgogliosi, a testimonianza del livello di unità

raggiunto. La volontà espressa dall’assemblea dei soci è un segnale di fiducia verso

la nostra associazione, mi auguro sia il viatico per una azione concreta e decisa delle

attività del Consorzio».



Confindustria nel consorzio di Asi è un elemento significativo, volto a favorire un

confronto più specifico sul miglioramento delle condizioni strutturali a beneficio

delle aziende attualmente esistenti nei sei agglomerati industriali della provincia

(Ascoli Satriano, Bovino, Foggia-Incoronata, Lucera, Manfredonia-Monte

Sant’Angelo, San Severo).

«L’auspicio è che la nostra azione possa favorire l’insediamento di nuove imprese

nelle aree industriali foggiane.

Saremo interpreti -sottolinea il Presidente di Confindustria Foggia e Puglia – di dover

dare alle aziende insediate sempre maggior servizi all’interno di tutte le aree

industriali con una particolare attenzione alla sicurezza.



Dovremo intensificare il dialogo con tutti i comuni, ad iniziare da quello capoluogo,

con il quale il Consorzio ASI sta collaborando attivamente per arrivare nel più breve

tempo possibile al tanto atteso ampliamento della Zona ASI Incoronata, utile per

favorire l’insediamento di nuove aziende».

Nel CdA del consorzio Asi Foggia sono stati confermati il sindaco di Cerignola,

Francesco Bonito, l’imprenditore Emilio Paglialonga, il Presidente di Confcommercio,

Antonio Metauro oltre al Presidente uscente De Paolis.