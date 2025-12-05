[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“CONFCOMMERCIO FOGGIA RILANCIA IL REGALO SOSPESO: UN GESTO DI VICINANZA CHE FA GRANDE IL NATALE”

Foggia, 5 dicembre 2025 — Anche per questo Natale, Confcommercio Foggia rilancia l’iniziativa del “Regalo Sospeso”, confermando l’impegno sociale e solidale che da sempre contraddistingue l’Associazione.

Dopo il successo dell’ultima edizione — che ha permesso di raccogliere e consegnare circa 300 doni per bambini nelle città aderenti — torna dunque la possibilità per tutti di contribuire con un gesto concreto di amore e generosità. I sacchi del “Regalo Sospeso” saranno disponibili nei negozi aderenti delle seguenti città: Foggia, Cerignola, San Severo e Vieste.

Chi effettua acquisti potrà lasciare un dono in più, pensato per un bambino in difficoltà. I regali raccolti saranno poi gestiti da enti caritativi e parrocchie locali, che se ne occuperanno fino alla consegna ai destinatari finali.

“Il Natale rappresenta da sempre un momento di condivisione e attenzione verso chi vive situazioni di fragilità. Attraverso il Regalo Sospeso, Confcommercio rinnova il proprio ruolo di presidio sociale sul territorio, favorendo un’azione concreta e partecipata di solidarietà. L’avvio della stagione degli acquisti natalizi offre inoltre l’occasione per ribadire il valore strategico dei negozi di prossimità, vero patrimonio delle nostre comunità: luoghi di relazione, professionalità e vivacità urbana. Invitiamo quindi tutti i cittadini a compiere una scelta consapevole: acquistare nei negozi di vicinato significa sostenere l’economia locale e, in questo caso, contribuire a donare un sorriso ai più piccoli. Un gesto semplice che può trasformarsi in speranza”, ha commentato il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, Antonio Metauro.

Con Regalo Sospeso, Confcommercio Foggia ribadisce la propria vocazione istituzionale e sociale, convinta che – anche attraverso gesti semplici – si possano rafforzare legami, fiducia e partecipazione all’interno del territorio.

I doni raccolti dall’ 8 dicembre al 4 gennaio verranno donati alla Caritas diocesana Foggia – Bovino (per Foggia), parrocchie cittadine (San Severo), Orfanatrofio Monte Fornari (Cerignola).

I negozi in cui trovare il sacco:

FOGGIA

Mazzeo giocattoli (zona Villaggio Artigiani)

Frisby (Corso Giuseppe Garibaldi, 94)

Io bimbo (Viale degli Aviatori)

Prenatal (Corso Vittorio Emanuele II, 77)

Momento Bar (Piazza Umberto Giordano, 52)

Bar2000 (Piazza Francesco de Sanctis, 12)

CERIGNOLA

Bar Roma Perrucci (Via don Minzoni, 130)

Patty Boutique (Viale Giuseppe Di Vittorio, 72/74)

Kaidara Gioielli (Corso Aldo Moro 95)

SAN SEVERO

Mazzeo shopping (via Foggia Lm 0,500)

Fotomania (via Matteo Tondi, 28)

Erbolinea

VIESTE

Riccardo casalinghi (via Giovanni XXIII, 107)