Confcommercio Foggia: l’imprenditore sipontino Pasquale Emanuele Capuano, vincitore del Premio “Alessandro Ambrosi”

Foggia, 21 ottobre 2025 – Il Presidente dei Giovani Imprenditori Confcommercio di Manfredonia e titolare dell’azienda di commercializzazione e distribuzione del pesce fresco Capuano srl, Pasquale Emanuele Capuano, ha ritirato il 20 ottobre, nella prestigiosa cornice di Palazzo Castiglioni, il premio nazionale “Alessandro Ambrosi”.

Il riconoscimento, dedicato alla memoria del compianto Presidente Alessandro Ambrosi, è rivolto a giovani imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti del Sud Italia che si siano distinti per iniziative imprenditoriali caratterizzate da un forte impatto sociale, ambientale o innovativo. L’iniziativa mira a valorizzare e portare all’attenzione nazionale storie di impresa virtuose, capaci di rappresentare un modello di riferimento per l’intero sistema economico del Mezzogiorno.

Un modello di innovazione sostenibile

In occasione dell’apertura del nuovo stabilimento ittico, avvenuta nel febbraio 2024 nella città sipontina, Pasquale Emanuele Capuano ha avviato un ambizioso progetto di transizione ecologica nella filiera ittica, introducendo una linea di packaging sostenibile.

Grazie al sostegno dello staff, la Capuano srl è stata tra le prime aziende italiane ad adottare le cassette DuWo in propilene, in sostituzione del tradizionale polistirolo, materiale altamente inquinante e responsabile dell’accumulo di microplastiche nei mari. Una scelta pionieristica che si inserisce in una visione d’impresa orientata alla sostenibilità ambientale, alla circolarità dei materiali e alla qualità del prodotto. L’obiettivo è chiaro: eliminare il polistirolo dal mare, monitorare il packaging in ogni sua fase, ridurre le emissioni di CO₂ e assicurare la freschezza del pescato, nel pieno rispetto del principio “dal mare alla tavola”.

Le dichiarazioni

“La vittoria di Pasquale Capuano rappresenta un motivo di grande orgoglio per l’intero sistema Confcommercio della provincia di Foggia – dichiara Antonio Metauro, Presidente di Confcommercio Foggia –Il riconoscimento ottenuto premia la capacità, il coraggio e la visione di un giovane imprenditore che ha saputo coniugare innovazione, sostenibilità e tradizione, contribuendo in modo concreto alla valorizzazione del nostro territorio e della sua economia”.

“Ricevere questo premio nella cornice del Forum nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio – afferma Pasquale Emanuele Capuano – rappresenta per me un grande onore e una responsabilità. Dedico questo riconoscimento alla mia squadra, ai miei collaboratori e a tutti coloro che credono in un modo diverso di fare impresa: più rispettoso dell’ambiente, delle persone e del futuro delle nostre comunità. La sostenibilità non è solo un valore, ma una scelta quotidiana che deve guidare ogni decisione imprenditoriale”.

“Questo riconoscimento sottolinea quanto sia fondamentale che i giovani imprenditori del nostro territorio abbiano il coraggio di innovare, di scegliere percorsi responsabilmente orientati all’ambiente e all’impatto sociale — dichiara Alessandro D’Agnone, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Foggia —. La storia della Capuano srl è un esempio concreto per tutti coloro che intendono fare impresa nel Sud Italia: non basta essere competitivi, occorre essere sostenibili, integrati e orientati al futuro.”