Confcommercio Foggia e Confidi a Gate & Gusto: incontri, servizi e opportunità per le imprese

Foggia, 10 marzo 2026 – Confcommercio Foggia e Confidi Confcommercio parteciperanno alla fiera Gate & Gusto, in programma dal 15 al 18 marzo presso la Fiera di Foggia, con uno stand istituzionale dedicato all’incontro con imprese, operatori del commercio, della ristorazione e dei servizi.

La presenza alla manifestazione rappresenta un momento significativo di rappresentanza istituzionale e di dialogo con il sistema economico del territorio, in una vetrina dedicata al mondo dell’enogastronomia e dell’accoglienza. Durante i quattro giorni di fiera, l’associazione sarà presente per fornire informazioni, orientamento e assistenza alle imprese e a chi intende avviare una nuova attività.

Lo stand Confcommercio ospiterà inoltre un calendario di incontri e momenti di approfondimento pensati per offrire strumenti concreti alle imprese, con focus su innovazione, credito, sicurezza e opportunità di sviluppo.

Tutti gli incontri sono aperti al pubblico e accessibili senza prenotazione.

Il programma degli appuntamenti prenderà il via lunedì 16 marzo alle ore 10.30 con un incontro dedicato alla finanza agevolata e alle misure attive, per illustrare le principali opportunità di finanziamento disponibili per le imprese.

Nel pomeriggio, alle ore 15.00, si parlerà invece di vendita online e nuove strategie digitali, con l’intervento di Gianluca Scaringi su Confcommercio Shop e la vendita su TikTok, dedicato alle nuove opportunità commerciali offerte dalle piattaforme social.

La giornata di martedì 17 marzo si aprirà alle ore 9.30 con un approfondimento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla prevenzione incendi, alla gestione dell’emergenza e alla conformità dei materiali nei locali aperti al pubblico.

Alle ore 11.00 sarà invece presentata La Giornata della Ristorazione, l’iniziativa nazionale promossa dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi con l’Alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica, dedicata alla valorizzazione della cultura dell’ospitalità e della ristorazione italiana. Nel pomeriggio, alle ore 15.30, spazio al tema dell’accesso al credito e della garanzia bancaria per le imprese, con un incontro a cura di Confidi Confcommercio di Foggia.

Il calendario si concluderà martedì 18 marzo alle ore 11.00 con un momento di approfondimento dedicato al tema delle certificazioni aziendali, con un focus particolare sul settore turistico, realizzato in collaborazione con ISOCERT.

Oltre agli incontri, lo stand Confcommercio ospiterà anche punti informativi tematici dedicati a giovani aspiranti imprenditori, imprese e servizi di consulenza, con orientamento su creazione d’impresa, opportunità di finanziamento, servizi associativi e supporto operativo per gli adempimenti normativi.

“La partecipazione di Confcommercio Foggia a Gate & Gusto – dichiara il presidente Antonio Metauro – rappresenta per noi un momento di grande valore istituzionale e di ascolto del territorio. Manifestazioni come questa sono occasioni preziose per incontrare direttamente imprenditori, operatori e giovani che intendono avvicinarsi al mondo dell’impresa, raccogliendo esigenze, idee e prospettive di sviluppo. La nostra presenza vuole ribadire il ruolo di Confcommercio come soggetto di rappresentanza e di accompagnamento per le imprese, capace di offrire servizi concreti, consulenza qualificata e strumenti utili per affrontare le sfide del mercato”.