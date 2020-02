Concorso “Il Fotocoriandolo 2020”

Manfredonia Fotografica, il gruppo fotografico che oramai da 10 anni opera in riva al golfo,organizza,con il patrocinio del Comune di Manfredonia , della Pro Loco di Manfredonia e della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche ,il 9° Concorso Fotografico intitolato “IL FOTOCORIANDOLO”

Originalità del concorso che incentiva i partecipanti a cogliere i momenti salienti del Carnevale, non solo sfilate ,ma una ricerca dell’essenza vera di questa eccellente manifestazione che ci contraddistingue da anni. Una sorta di “prima e dopo” che racconti anche le fasi preparatorie del Carnevale, non solo gruppi mascherati dai costumi variopinti, la pazienza e creatività di tutti coloro che lavorano duramente alla preparazione, per la riuscita dell’evento.

Il concorso e’ strutturato in cinque sezioni di cui 4 a carattere nazionale e una a

Carattere locale .

I temi per il concorso nazionale sono:

• Libero Bianco nero

• Libero Colore

• Carnevale nel Mondo

• Natura





Per il concorso locale il tema è :

• Il Carnevale di Manfredonia 2020





Iscrizioni e regolamento on line su: Web: www.manfredoniafotografica.it

email : manfredoniafotografica.it @gmail.com

Cell :339/7815633



Manfredonia Fotografica

Circolo Culturale