Concluso con successo l’incontro informativo sulla sicurezza nella navigazione da diporto

Si è svolto con grande partecipazione di pubblico martedì 10 febbraio 2026 a Manfredonia, presso la bella sede di Viale Miramare della Lega Navale, un incontro informativo sulla “Sicurezza della Navigazione da Diporto”, promosso dalla Lega Navale Italiana, Sezione di Manfredonia, in collaborazione con la Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Manfredonia.

Affidato al Capitano di Fregata (CP) Marco PEPE, Comandante Capitaneria di Porto di Manfredonia e Capo del Compartimento Marittimo,che abbraccia tutto il gargano e il golfo, il compito diillustrare, il quadro generale, e gli ultimi aggiornamenti normativi in tema di dotazioni di sicurezza e le recenti modifiche al Codice della Nautica da diporto.

L’incontro, è stato introdotto dal consigliere alla promozione sociale e comunicazione della sezione, Ing. Salvatore GUGLIELMI, prima con i doverosi ringraziamenti ai patrocinatori quali la Città di Manfredonia, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, e l’Associaz. Naz. Marinai d’Italia di Manfredonia, poi con i saluti alla rappresentanza locale della Guardia di Finanza sez. operativa navale, ai circoli nautici Yachting Club Marina del Gargano e Centro Velico Gargano, a un folto gruppo di alunni dell’Istituto Superiore “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide”, e al numerosissimo pubblico di soci L.N.I. e diportisti nautici, ma anche ai molti operatori nautici presenti.

L’incontro è proseguito con i saluti del Presidente della Lega Navale Manfredonia, Dr. Francesco BRUNETTI, che ha rimarcato la finalità dell’incontro: “accrescere la cultura nautica tra i diportisti e la cittadinanza introducendo informazioni fondamentali per la sicurezza a bordo e in mare”.

Nella relazione, svolta con il supporto di numerose slide, il Comandante Pepe, ha esposto prima un ampio quadro generale delle varie ordinanze, evidenziando la necessità di tenersi sempre informati consultando l’albo pretorio della Capitaneria di Porto di Manfredonia, poi è passato agli aspetti tecnici fondamentali della sicurezza nella navigazione da diporto, con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza obbligatorie e raccomandate, e ancora, alle nuove norme che introducono requisiti più stringenti per la sicurezza delle imbarcazioni da diporto ma anche alcune semplificazioni tecnologiche pensate per facilitare il rispetto delle stesse, nonché gli ultimi aggiornamenti normativi in tema di noleggio imbarcazioni, delle attività sportive e della balneazione.

Infine particolare attenzione il Comandante Pepe, ha posto sull’importanza dei comportamenti prudenti da parte dei diportisti, come la pianificazione delle navigazioni, la gestione delle emergenze, il rispetto dei limiti di velocità e delle indicazioni di sicurezza, e l’uso corretto delle comunicazioni radio.

«La nautica da diporto è libertà e piacere, ma va esercitata con prudenza, rispetto, responsabilità e soprattutto con buonsenso»

Il pubblico ha seguito con interesse le informazioni fornite, ed ha posto numerosi quesiti per chiarimenti, ai quali sono state date garbate e compiute risposte, sottolineando che bisogna avere sempre rispetto di tutti i fruitori a vario titolo del bene mare, comune a tutti, contemperando le varie esigenze, ma sempre avendo come priorità la sicurezza delle persone.

In generale, è stato rilevato, la risposta dei diportisti è generalmente buona, poi come ogni realtà, ci sono delle eccezioni che vengono rilevate con giudizio e perseguite a norma di legge.

Concludendo la Lega Navale ha annunciato che nel corso dei prossimi mesi continuerà con l’organizzazione di ulteriori incontri informativi nautici sempre in collaborazione con la Capitaneria di porto di Manfredonia, ma anche con altre istituzioni e i circoli nautici locali.