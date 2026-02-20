Conclusa unitariamente l’assemblea provinciale della Lega Salvini della Provincia di Foggia. Marasco il candidato alle provinciali
Conclusa unitariamente l’assemblea provinciale della Lega Salvini della Provincia di Foggia. Marasco il candidato alle provinciali
Oltre cento i presenti da ogni parte della Capitanata, indetta dal Commissario Provinciale avv Joseph Splendido l’assemblea provinciale della Lega Salvini. di Capitanata. Presenti le Autorità: Senatore Roberto Martin Commissario Regionale, il Consigliere Regionale neo eletto Napoleone Cera, Sindaci e Consiglieri Comunali dei vari Comuni della Provincia. Incontro che ha toccato vari temi dal SI al prossimo referendum di Marzo, alle elezioni provinciali infatti la Lega – Salvini Premier punta a fare eleggere Giuseppe Marasco Consigliere Comunale Capogruppo Lega Manfredonia, si è parlato dei nuovi congressi Provinciali e Regionali nonché quelli cittadini successivamente, del tesseramento per l’anno 2026, della riorganizzazione della segreteria provinciale con una sede stabile per accogliere tutte le istanze degli iscritti, simpatizzanti e sostenitori e vari temi di politica amministrativa. Soddisfazione da parte di tutti per l’unanimità e rispetto delle regole ha concluso l’avvocato Joseph Splendido .