Conclusa unitariamente l’assemblea provinciale della Lega Salvini della Provincia di Foggia. Marasco il candidato alle provinciali

Oltre cento i presenti da ogni parte della Capitanata, indetta dal Commissario Provinciale avv Joseph Splendido l’assemblea provinciale della Lega Salvini. di Capitanata. Presenti le Autorità: Senatore Roberto Martin Commissario Regionale, il Consigliere Regionale neo eletto Napoleone Cera, Sindaci e Consiglieri Comunali dei vari Comuni della Provincia. Incontro che ha toccato vari temi dal SI al prossimo referendum di Marzo, alle elezioni provinciali infatti la Lega – Salvini Premier punta a fare eleggere Giuseppe Marasco Consigliere Comunale Capogruppo Lega Manfredonia, si è parlato dei nuovi congressi Provinciali e Regionali nonché quelli cittadini successivamente, del tesseramento per l’anno 2026, della riorganizzazione della segreteria provinciale con una sede stabile per accogliere tutte le istanze degli iscritti, simpatizzanti e sostenitori e vari temi di politica amministrativa. Soddisfazione da parte di tutti per l’unanimità e rispetto delle regole ha concluso l’avvocato Joseph Splendido .