Conclusa con straordinario successo la XIV edizione del Raduno dei Suonatori di Tarantella – Monte Sant’Angelo, 1-2 agosto 2025

Due giornate intense, vibranti e indimenticabili. La XIV edizione del Raduno dei Suonatori di Tarantella si è chiusa con un entusiasmo travolgente e una partecipazione straordinaria da parte di suonatori, danzatori, appassionati e curiosi giunti da ogni angolo d’Italia e del mondo.

Monte Sant’Angelo si è trasformata in un palcoscenico collettivo dove la tradizione ha abbracciato l’innovazione, la musica ha risuonato tra i vicoli e la cultura ha trovato nuova linfa vitale.

L’evento, ideato e coordinato da Peppe Totaro, leader dei Tarantula Garganica, è stato organizzato da Studio Uno e Associazione Culturale Museca in collaborazione con l’Associazione iFun, con il sostegno del Comune di Monte Sant’Angelo e della Regione Puglia, il contributo di BCC San Giovanni Rotondo, Fortore Energia, Centro Commerciale Gargano e Service Security

“In tantissimi, provenienti da ogni parte del mondo, hanno risposto alla nostra Chiamata alle Arti! È stato un richiamo potente e condiviso, che ha risuonato nei cuori e nei passi di tutti noi: un’energia che unisce, che guarisce, che resiste. Un sentito ringraziamento va a tutti i volontari che hanno reso possibile questo sogno: dai ragazzi dell’Associazione iFun alla squadra instancabile dell’Associazione Museca, la cui presenza quest’anno è stata ancora più numerosa. La famiglia dei volontari si è ingrandita, segno che la bellezza genera impegno e comunità”.

La Tarantella si è rivelata ancora una volta linguaggio universale, capace di raccontare storie, di educare alla bellezza e di costruire comunità consapevoli e libere.