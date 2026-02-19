[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Concessioni demaniali al via, il comparto turistico chiamato a raccolta: il 23 febbraio incontro promosso da Confcommercio Foggia

Foggia, 19 febbraio 2026 – La tutela e lo sviluppo del turismo del Gargano alla luce delle nuove procedure per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime. Si apre una fase decisiva per il futuro degli stabilimenti balneari e dell’intero sistema turistico costiero per l’approssimarsi della scadenza delle concessioni demaniali. In questo scenario di cambiamento e forte impatto per le imprese, Confcommercio Foggia e SIB Confcommercio chiamano a raccolta il comparto per un confronto pubblico in programma lunedì 23 febbraio alle ore 15.30 presso il Cine Teatro Adriatico di Vieste.

Al centro dell’incontro vi sarà la discussione sul bando nazionale e le gare che i Comuni dovranno pubblicare per l’assegnazione delle spiagge, un passaggio che coinvolge imprese che negli anni hanno investito risorse e progettualità, contribuendo a costruire l’identità turistica del territorio. Un tema che incide non solo sulle singole concessioni, ma sull’equilibrio economico, occupazionale e sociale delle comunità costiere.

Interverrà il presidente nazionale del Sindacato Italiano Balneari – Antonio Capacchione – che farà il punto sulla nuova normativa e sulle priorità individuate dalla categoria in questa fase di transizione. Tra gli obiettivi indicati: evitare una fase di disordine generalizzato nell’avvio delle procedure; tutelare le imprese che hanno investito confidando nella continuità garantita dalle leggi dello Stato; assicurare certezza del diritto come principio fondamentale a tutela dell’interesse generale; salvaguardare un modello di balneazione attrezzata efficiente e di successo.

All’incontro prenderà parte anche l’assessore regionale al Turismo, Graziamaria Starace, per delineare le prospettive e le strategie del nuovo corso delle politiche turistiche regionali.

L’appuntamento si propone come un momento di confronto determinante per costruire una posizione condivisa e rafforzare la rappresentanza delle imprese in una fase che segnerà il futuro del turismo costiero.