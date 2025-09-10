[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Concerto di Marco Zurzolo a Zapponeta

L’11 settembre 2025 Piazza Aldo Moro si trasforma in un palcoscenico di emozioni e grande musica con il concerto di Marco Zurzolo – Live Jazz!

Zapponeta, Piazza Aldo Moro

Ore 21:30

Ingresso libero

Un’occasione imperdibile per vivere una serata di jazz sotto le stelle e lasciarsi trasportare dal talento e dall’energia di uno dei più grandi protagonisti e sassofonisti della scena musicale italiana.

Non mancate, vi aspettiamo numerosi