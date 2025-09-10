Eventi Capitanata
Concerto di Marco Zurzolo a Zapponeta
L’11 settembre 2025 Piazza Aldo Moro si trasforma in un palcoscenico di emozioni e grande musica con il concerto di Marco Zurzolo – Live Jazz!
Ore 21:30
Ingresso libero
Un’occasione imperdibile per vivere una serata di jazz sotto le stelle e lasciarsi trasportare dal talento e dall’energia di uno dei più grandi protagonisti e sassofonisti della scena musicale italiana.
Non mancate, vi aspettiamo numerosi