“Con gli Occhi Aperti” chiude l’edizione 2025 con “Il canto dei cigni”, la coproduzione musicale con gli Apocrifi, l’ICO “Suoni del Sud” e Conservatorio “U. Giordano” di Foggia

Ultimo appuntamento al Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia per le attività di “Con gli Occhi Aperti”, il festival di teatro delle scuole e per le scuole ideato da Bottega degli Apocrifi e sostenuto dall’Ambito territoriale delle politiche sociali che vede in rete i Comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta.

Il gran finale di questo festival, che ha coinvolto le scuole, gli adolescenti e le comunità educanti di ben quattro comuni della Capitanata, è in programma al “Dalla” venerdì 13 giugno alle ore 20.30 con “Il canto dei cigni”, un momento finale in musica di un grande progetto didattico performativo che ha coinvolto negli scorsi mesi ben tre realtà del territorio come l’Orchestra ICO “Suoni del Sud”, la compagnia teatrale Bottega degli Apocrifi e il Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia.

La produzione dello spettacolo “Il canto dei cigni” è il frutto di una lunga azionesonora che restituirà un’esperienza uditiva e immersiva attraverso la pratica della musica di insieme, la scrittura musicale alternativa per orchestra e il linguaggio del teatro.

Tre tappe come danze di una sonata in più tempi: un laboratorio di ricerca musicale con l’Orchestra degli F.P. al Dalla di Manfredonia; un workshop gratuito per gli studenti del Conservatorio e il concerto spettacolo in programma il prossimo 13 giugno.

Il progetto, che è partito con le attività formative a gennaio e si conclude ora con la produzione artistica, ha coinvolto le nuove generazioni di musicisti come i Felici Pochi, giovani pionieri della musica che abitano il Teatro “Dalla” con il decennale progetto musicale dell’Orchestra degli FP; gli allievi del corso base e pre-accademico del Conservatorio “U. Giordano” di Foggia e i musicisti professionisti dell’Orchestra ICO “Suoni del Sud”.

In scena, in un intreccio tra musica e spettacolo, alcune opere elaborate e dirette dal Maestro Fabio Trimigno e liberamente ispirate alle sonorità di Saint Saens, Sibelius, Stravinsky e Tchaikovsky.

Platone scriveva nel “Fedone” che i cigni, all’approssimarsi della morte, anziché spegnersi tristemente, esprimono la loro gioia con canti ancor più belli e melodiosi di quelli di tutta la vita precedente. Durante tutto il Rinascimento, svariati madrigalisti si servirono dell’allegoria del canto del cigno per analizzare la condizione umana e il binarismo che invade la nostra esistenza: la luce il buio, il giorno e la notte, il maschile e il femminile, il cigno bianco e il cigno nero; una dualità che ci rimanda alla duplice e fluida natura dell’uomo continuamente in lotta tra il bene e il male.

Il progetto musicale indaga quanto in là riusciamo a spingerci in una ricerca musicale che avrà scavato in fondo all’istinto bestiale e alla riscoperta del proprio sé attraverso il suono e il ritmo, innalzando lo sguardo e il pensiero fino a Platone, col desiderio di cercare le note giuste per raccontare un’avventura musicale inedita.

“Il canto dei cigni” è una co-produzione della Bottega degli Apocrifi, Orchestra ICO “Suoni del Sud”, Conservatorio “U. Giordano” di Foggia. Direzione, musiche e orchestrazione del M° Fabio Trimigno. Ricerca musicale dell’Orchestra degli F.P. e degli allievi del Conservatorio. La voce è di Rosalba Mondelli.

Il biglietto è al costo unico di 8 euro. Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it