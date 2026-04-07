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“Con Decaro per la prima volta un presidente della Regione Puglia a Celle di San Vito”

Maria Giannini: “Non era mai successo, ci ha fatto sentire sostenuti di fronte a frane e smottamenti”

L’immagine del governatore assieme ai sindaci dei Monti Dauni davanti al caminetto a casa della sindaca

CELLE DI SAN VITO (Fg) – “Questa è la prima volta nella storia che un presidente della Regione Puglia, della nostra regione, è venuto a Celle di San Vito. Non era mai accaduto. Anche per questo, ma non solo, voglio ringraziare con particolare riconoscenza il presidente Antonio Decaro. Per il momento di confronto diretto e informale che ha voluto condividere, fermandosi presso la mia abitazione insieme ad altri sindaci del territorio. Intorno al calore del camino, abbiamo parlato delle ferite della nostra terra, della sua fragilità, ma anche della forza delle nostre comunità che non vogliono arrendersi. È in questi momenti che la politica recupera la sua dimensione più vera: l’ascolto e la condivisione”.

È la sindaca Palma Maria Giannini a esprimere la propria gratitudine ad Antonio Decaro. La prima cittadina cellese fa riferimento all’incontro di sabato 4 aprile, a Celle di San Vito, a conclusione del sopralluogo effettuato dal capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, Fabio Ciciliano, unitamente al presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro e ai militari dell’undicesimo reggimento del Genio per fare il punto su una situazione ancora critica, segnata da frane, smottamenti e strade interrotte. Presenti anche i carabinieri della stazione di Faeto rappresentati dal maresciallo capo Mario Saracino, il capitano della compagnia dei carabinieri di Lucera, Federico di Giovanleonardo, assieme ai tecnici comunali e ai vigili urbani dei comuni coinvolti. “Un ringraziamento per il lavoro svolto”, aggiunge la sindaca “va all’ingegnere Luciano Follieri, dell’ente Provincia di Foggia”. I comuni colpiti dai movimenti franosi sono in particolare quello di Roseto Valfortore e di Faeto, ma anche il comune di Celle di San Vito ha riscontrato alcune criticità sia a livello di dissesto sia per quanto riguarda la viabilità. “La presenza del Presidente della Regione Puglia e delle istituzioni, insieme ai sopralluoghi effettuati con la Protezione Civile Nazionale, rappresentano un segnale importante di attenzione e vicinanza concreta verso le aree interne, spesso più fragili ma ricche di valore umano e territoriale – ha dichiarato la sindaca Giannini -. Questi gesti testimoniano un impegno autentico e una sensibilità istituzionale che rafforzano il rapporto tra comunità locali e livelli di governo, nella consapevolezza che solo attraverso la collaborazione si possono affrontare efficacemente le sfide del territorio”.

Anche il presidente Decaro ha commentato sulla sua pagina facebook l’incontro svoltosi a Celle di San Vito, postando la foto che lo ritrae davanti al focolare domestico della casa della sindaca Giannini e con i sindaci di Troia e Castelluccio Valmaggiore: “Nei piccoli comuni le riunioni si fanno a casa del sindaco – ha scritto Decaro -. Qui a Celle di San Vito davanti al camino, con i sindaci dei Monti dauni, per fare il punto sulla situazione delle frane dopo il maltempo. Sono questi gli unici ‘caminetti’ della politica che mi piacciono”.

“Grazie al presidente Decaro che non ci ha fatti sentire soli, ma sostenuti dalle istituzioni, di fronte alla forza della natura. La sua visita, sincera e informale e allo stesso tempo operativa, ha trasformato un momento di emergenza in un’occasione di coesione umana e politica. Siamo certi che questa vicinanza si tradurrà in un impegno costante per la messa in sicurezza e la rinascita del territorio dei Monti Dauni”.