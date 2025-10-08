Attualità Manfredonia
Comunicato per i titolari di licenza vendita su area pubblica in occasione della commemorazione dei defunti
Si avvisa che come indicato nella determinazione n. 143/2025 potranno essere presentate le domande di assegnazione dei posteggi utilizzando lo schema di domanda in allegato dal 6 ottobre al 13 ottobre.
Si ricorda altresì che le domande pervenute oltre il termine del 13 ottobre potranno essere prese in considerazione in caso di posteggi rimasti non assegnati se pervenute entro il 19 ottobre.