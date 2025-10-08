Attualità Manfredonia

Comunicato per i titolari di licenza vendita su area pubblica in occasione della commemorazione dei defunti

Si avvisa che come indicato nella determinazione n. 143/2025 potranno essere presentate  le domande di assegnazione dei posteggi utilizzando lo schema di domanda in allegato  dal 6 ottobre al 13 ottobre.

Si ricorda altresì che le domande pervenute oltre il termine del 13 ottobre potranno essere prese in considerazione in caso di posteggi rimasti non assegnati se pervenute entro il 19 ottobre. 

Allegati

 Determinazione 143/2025

 Schema di domanda

